DALILA ŽELI DA TETOVIRA CARA NA SVOM TELU, DEJAN ZGROŽEN! Dragojeviću više ništa nije jasno: Ovo je ZLO i NAOPAKO što mi se DEŠAVA

U Beloj kući je pušten snimak na kojem Dalila Dragojevič želi tetovažu na kojoj piše Car.

Nakon što su zadrugari odgledali snimak, vodotelj je zamolio Dalilu Dragojević da prokomentariše:

- Uradila bih kad bi došao Filip Reljić. Rekla sam samo šta bih uradila - rekla je Dalila.

Marko Janjušević Janjuš je ustao da prokomentariše:

- Ja mislim da bi to Dalila uradila - rekao je Janjuš, što je potrdilo mnogo zadrugara.

- Baš bi pisalo Car, mala kruna slatka - rekla je Dalila.

- Ma nek ga tetovira. Ja bih bio najluđi čovek kad bih imao da nešto da prokomentarišem na ovo - rekao je Dejan.

- On već satima ima jedan te isti pogled i ponov se vratio na taj šok mod. Sve razume ali ništa ne razume. Čini se na par sati, ali tako prođe neki period i vrati se u ovo stanje - rekla je Sandra.

- Ne mogu više ove depresivne priče, osećam se nekad kao u bolnici kad sam ovde - ubacila se Dalila.

- Vi ste gospodo krivci zbog njegovog stanja trenutnog - rekao je Đedović.

- Jutros smo se smejali do osam ujutru, svi se trudimo - rekla je Sandra.

Voditelj je pitao Dejana Dragojevića da prokomentariše ovu situaciju, na koju je on imao da doda:

- Komentarisao bih i ne bih. Ne znam kako da se ponašam. Stvari koje se dešavaju su psihički nestabilne. Nemoguće je da neko iz ovog odnosa i tako to komentariše. Sada krivi ljude oko mene, užas...Ne možemo svi da nosimo isto breme, i očigledno nismo isto prolazili, ako ona može to da planira sa drugim čovekom - rekao je Dejan.

- Mi ne trebamo ništa komentarisati - rekla je Dalila.

- Ja se samo uhvatim za glavu i pitam da li je moguće da ja ovo nisam video. To je zlo i naopako šta se meni dešava. Ja ne znam kakvu reakciju da imam...Zgrožen sam. Kad bih sad uzeo i stavio na papir po tezama, ljudi bi tek tada imali uvid u to šta se u meni dešava, ni ona sama ne shvata težinu ove situacije. Uvek će mi biti čudno jer sam je svakako drugačije očekivao. Sve ja razumem, ali u trenutku ništa ne razumem. Sve je to neko ludilo u mojoj glavi. Ne znam šta da radim i kako da reagujem - rekao je Dejan.

