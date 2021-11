DALILINA MAJKA POBEGLA IZ TUZLE! Komšije otkrile pravo lice preljubnice: Jurila KRININALCE, pravila probleme! OD BRUKE SE SAKRILA

Majka zadrugarke Dalile Dragojević, Emina Mujić teško podnosi što je njena naslednica prevarila supruga Dejana Dragojevića s Filipom Carem, a na svakom koraku čuje komšije da osuđuju njenu ćerku, pa je rešila da pobegne iz Tuzle.

- Eminu smo svakodnevno viđali tu u prolazu zgrade, ali je u poslednje vreme baš utučena. Viđamo je da ide u dva kazina ovde preko reke u centru. Tamo igra voćkice ili rulet, znamo da to ima. Ona uvek izgleda snuždeno, kao da je nešto muči. Kako i ne bi kad zna šta joj sve radi ćerka. Znaju svi ko je Dalila, a u Srbiji se predstavlja skroz drugačije. Ovde je svašta radila po gradu, jurila kriminalce, pravila probleme, a tamo se forsira neka druga priča. S Dejanom je iz čistog hira i verovatno joj je dosadio. Mislim da ona njega ne voli. Nije on tip muškarca za nju, ona voli ove što prave probleme - priča Mujićkin prvi komšija.

- Ko zna šta je s Eminom, žena puca od sramote, pa je možda zato pobegla. Mi smo čuli da živi kao podstanar, da nema svoj stan, nego plaća nekom čoveku kiriju. Ženi je preko glave svega, skoro su dolazili isto neki lokalni novinari, ona se krila. Uvek se uredno javi, ali se vidi da je nešto muči. Glupo nam je da je pitamo za ćerku, a sve znamo. Emina je normalna žena, vidi se da je ovo velika bruka, pa se žena kocka da skrene misli s problema.

Mensur I., koji je izdavao sobu u svom stanu Emini, otkrio je da je otputovala u Bugojno kod svojih, te i da će uskoro da napusti BiH.

- Ona je stanovala kod mene i pre nekoliko dana je otišla u Bugojno. Tamo ima familiju, pa će u Nemačku. Ide preko da radi. Ovde nije bilo mnogo posla. Živeli smo zajedno, ali stan je veliki i svako je imao svoju sobu. Ja sam joj samo stanodavac. Sad ima neki novi broj telefona, ona i njena ćerka me ne interesuju. Što ja da komentarišem šta Dalila radi? Ima majku i oca, pa neka brinu o tome. Sad živim sam, možda ću opet da imam nove stanare. Možda je Emina već otišla u Nemačku. Bolje je ženi da se skloni, da ne lupaju ovde stalno na vrata. Tamo će da joj bude mirna glava. Komšije, kad me sretnu, pitaju kako je ona, ali ja samo kažem da je dobro. Nije moje da pričam o tome, nije moja porodica. Gledam svoja posla i to je to - rekao je komšija Mensur za "Srpski telegraf".

