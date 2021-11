DALILA NA IVICI NERVNOG SLOMA ZBOG LAŽNIH DRUGOVA: Dragojevićka poludela kad je čula šta MIKI i Rešićka pričaju o njoj sa DEJANOM!

Nakon što je u rijalitiju "Zadruga" učesnicima pušten video snimak na kom se vidi razgovor Sandre Rešić i Dejana Dragojevića, nastao je novi haos u Beloj kući.

- Sandra mi nikada nije ništa ovako rekla. Ovde vidimo nešto sasvim drugačije, dok je Đedović i dalje objektivan. Nemam šta da kometarišem Sandru, ljudi će se pokazati ovde kakvi su i šta su. Od mene nikada nećete čuti da ja nekoga ogovaram, a da mu to nisam rekla u lice - rekla je Dalila.

- Ja sam vrlo objektivna i dan danas. Ja nalazim opravdanje za tebe, a daleko od toga da sam ja neko ovde ko traži opravdanje. Moje mišljenje o tebi je vrlo objektivno. U trenutku kada sam ja to rekla, on je kranuo da zaplače, a ja nisam znala da li će da lomi i opet ponavlja sve, kad je bila tema o deci. To mu je bolna tema i neću da je ponavljam. Ja sam mogla da iskoristim priliku i budem rijaliti igrač. Rekla sam Caru da je ispao pič*a kad te je pustio da se sama boriš ovde - rekla je Rešićeva.

- Nema šta da se pravda sada Sandra, jer nije imala lošu nameru - rekao je Car.

- Miki isto ima dvostruke aršine. Dosta mi je više da se trudim oko Mikija i da mu promenim mišljenje o sebi, pa zabole me više. Čovek o kojima mnogi imaju loše mišljenje. On je došao i ovde iznapuša**o ljude, pa mi dođe i kaže da sam loš rijaliti igrač. Rekla sam Franu da je opušak koji kometariše moju situaciju. Vaša mišljenja možete da iznosite, ćutati vam neću. Nemoj da mi prebacuješ ono što i ti radiš - rekla je Dalila.

Marko Osmakčić dobio je priliku da prokomentariše klip, pa je tom prilikom ponovo ušao u sukob sa Sandrom Rešić:

- Sandra Rešić je transparentni đavo. Ona je ona što ti doda flašu da dolije ulje na vatru. Ona spletkari, a predstavlja se kao prijatelj. Ona će da glumi psihologa Viki, Dobronamerna je i ne je*e sistem. Ovo vam je diplomirani đavo na dve noge - rekao je Osmakčić.

- Trebala sam da im dam motku da te biju po leđima - skočila je Sandra.

