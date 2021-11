CAR I DALILA SE POMIRILI! Pali sočni poljupci na kiši, a evo na koja je sva PRAVILA Dragojevićka pristala da bi PONOVO BILA U VEZI

Nakon burnog raskida i maratonskih svađa, Dalila Dragojević i Filip Car su se pomirili, a ona je pristala na sve njegove uslove.

foto: Printscreen/Pink

- Slušaj da ti nešto kažem. Nemam snage za ovakve svađe. Rađe bih da mi bude teško samom, nego ovako haos sa tobom. Samo ćemo se povređivati. Od ovog momenta sam opet sa tobom. Sa tobom sam i biću sa tobom. Od mene nećeš doživljavati ništa što će ti stvoriti stres. Neću imati komunikaciju sa devojkama, od tebe tražim normalne stvari. Uvek će ti se on pominjati. Ja samo tražim zarad nekog tvog i mog mira, da ga ne vređaš. Šalješ takvu sliku... Nemoj ulaziti u komunikaciju, a kamoli svađu, ako to nije potrebno. Nemoj mu tražiti kafu, mleko... Nemoj da budeš opuštena sa muškarcima i tražim da ne ulaziš u te priče sa njim - rekao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam stajala u svoju zaštitu, kad sam ga uvredila? Ispadalo je da ti želiš da se ogradiš. Meni stvaraš problem sa tim. Neću ga bespotrebno vređati, to nikad nisam radila. Niti sam ga spominjala, ti to radiš - govorila je Dalila.

- Ja ti kažem prvenestveno za tvoje dobro, pa za naše. Sve ono što sam ti rekao, to je zato što sam ljut. I molim te da ga ne pitaš ništa vezano za namirnice - istakao je Car.

- Dosadan si sa tom kafom, to je moja kafa. Ja imam ono što je moje, prebaciću kafu kod sebe i to je to. Mogu to sve - rekla je Dragojevićka, pa dobila poljubac od Cara.

foto: Printscreen/Pink

- Ja i dalje smatram da mu ništa ružno nisam rekla - istakla je Dalila.

- I da te uvredi, ti samo reci: "Imaš pravo, ja sam svoje izabrala i to je to" - dodao je Car.

- U pravu si i samo nemoj da mi pretiš. I samo te molim da moje situacije ne porediš sa svojim - dodala je Dragojevićka.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:07 STANIJA U TOPLESU! Starleta pridržava SILIKONSKE GRUDI rukom, a drugom snima BEZOBRAZNO S*KSI KLIP! Jači pol zanemeo