DEKI BACIO OKO NA VIKI! OSMAKČIĆ ZAPENIO OD BESA: Muva mi CURU, ona mu ne daje povod! Marku nije bilo dobro kad je čuo (VIDEO)

Dejan Dragojević tokom žurke dobacio je: "Bas si lepa, šteta što si zauzeta" Viktoriji Mitrović. Sada su svi imali priliku da vide taj snimak.

Marko Osmakčić koji je trenutno u vezi sa Viki odmah je prokomentarisao situaciju.

- Sreća što nisam bio tu. Hajde, čovek je isfrustriran, šali se okolo, ali nije to način, ona je zauzeta. Ne treba to da radi. Naročito tako nasamo - zamerio je Marko.

foto: Printscreen/Pink TV

- Nije bilo ozbiljno, ja se sa Viki sprdam od početka rijalitija - odgvorio je Dejan.

- To je već nekako flertovanje, a ona je zauzeta, to se tako ne radi. Znate šta bih ja sve Staniji izgovorio... Momak joj nije bio tu, pa to nisam radio. Nijednom nisam flertovao, niti je zagrlio. Muva mi curu, indirektno... - pričao je Osmakčić.

- Ti si muvao Marijanu dok je bila sa Janjušem - dobacio je Lepi Mića.

- Marko dobro zna da je ovo šala, jer to Dejan radi i ispred nje. Zna da je šala - branila je Sandra Rešić Dejana.

foto: Printscreen/Pink TV

- K*rac moj, k*rac moj. Nemoj mi se ti javljati - pobesneo je Marko.

- Ja ću da radim šta hoću! Marko bi bio u pravu da misli da je to stvarno, a zna da je šala - poručila je pevačica.

- Da Viki da Dejanu povoda kao Dalila Caru, znaš kako bi se spojili - govorio je Osmakčić.