DALILA, DEJAN I CAR RAZVEZALI JEZIK: Filip misli da bi S*KS sa ljubavnicom rešio sve, a Dragojević osuo po ŽENI! (VIDEO)

Dalila Dragojević sa Filipom Carem odgovarala je na pitanja koja zanimaju sve.

Dragojevićka je bila vidno neraspoložena tokom izlaganja.

- Da li namerno vređala Dejana, da ga ponižavaš? - glasilo je pitanje.

- Jesam, nadam se da će on mene što pre da izbaci iz glave, jer ja nisam za njega - rekla je Dalila.

- Da li si se ti stvarno toliko zaljubila u Cara, pogotovo kada ste delili stvari? - upitao je Čolak.

foto: Printscreen

- Ja moram da kažem da ja njemu ništa ne uzimam, mi smo podelili sve. Ja znam da nisam pogrešila ništa. Niti mu diram stvari, niti uzimam nešto što nije moje. Ja mogu da budem najgora, i hoću da budem totalno ostvarena žena, a šta ću biti ovde, ne zanima me. Ja nisam kriva. Vidim ja da on mene voli, ali nije mi jasno što mi nabijate grižu savesti. Meni je ružno da me ciljaju pogledom, na primer kada je Car sinoć dao Tanji onu lopticu za najpoženjiju osobu, a ne meni. Meni nije bilo lako što me gledaju u tim momentima. Smatram da Dejan namerno radi neke stvari da bi me ponizio. Mene je ona majica toliko izmučila i setila sam se svega. Vantelesne oplodnje, i ja sam platila četiri embriona da se čuvaju, a meni nije lako zbog toga. On je to stavio i meni je bilo preteško, ne mogu da verujem da je on to uradio, i ta četiri limuna, ja kada sam shvatila šta to znači, nije mi bilo lako. Meni je to bilo lako teško, jer sam čak i izgubila taj plod, i tada sam se raspala. Ja sam pričala sa Stanijom o tome, i stavarno mi nije lako - rekla je Dalila.

- Dalila, da li bi više volela da imaš dečaka koji liči na Filipa karakterno, ili devojčicu koja je lepa kao ti? - upitao je Bane.

- Devojčicu kao ja - rekla je Dalia.

- Da li bi s*ks između tebe i Dalile umanjio tvoju nervozu i nesigurnost u nju? Vidi se da si nervozan - pročitao je Čolak pitanje.

- Normalno da bi pomoglo, ne samo oko nervoze. Milica i Mensur imaju odnose, Viki i Marko... Kad si sa nekim, a nemate s*ks, nije lako... Kao kad si strastveni pušač, otvoriš kutiju cigareta i samo pomirišeš i vratiš - odgovorio je Car.

Nakon toga u radiju je gostovao Dejan Dragojević, koji je odogovrio na pitanje kako se oseća.

- Ja ne mogu da živim po tuđim šablonima, ja imam pravo da kažem šta hoću i kako. Meni se crpi strpljenje što se tiče svega, ispada kao da sam ja neki ker, ali ja okrenem glavu. Ja ne pravim nikome grižu savasti, a ta osoba je sigurno nema. Ona kuka za neke stvari, a druge stvarn ne konstatuje - rekao je Dejan.

On je prokomentarisao i to da li će doći do pomirenja sa bratom Davidom.

- Mislim da je to ispričana priča. Ne verujem da bi se to desilo, to je bilo pokušaja u trojci, ali ne verujem, mada ko zna - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.