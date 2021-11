MREŽE GORE ZBOG DALILE I BILJANE! Ljudi ne mogu da veruju koliko Dejanova majka i žena LIČE: Kao da joj je ona ĆERKA! (FOTO)

Biljana Dragojević, majka Dejana Dragojevića, bila je gost u rijaliti emisiji gde je pričala o svom sinu koji preživljava težak period. Ipak, gledaoci su primetili jednu stvar, pa su na svim društvenim mrežama to pisali.

Naime, mnogi su komentarisali da Dalila mnogo podseća na Biljanu Dragojević, pa čak više od Dejana koji joj je sin. Odmah su usledili komentari posle njenog gostovanja.

"Mama ista Dalila, samo 15 godina starija", "Dejanova mati likom ista Dalila, prepostavljam da će joj se sada vratiti", "Više od Dejana liči Dalila na Biljanu", samo su neki od komentara na Tviteru, Jutjubu i Instagramu.

Podsetimo, Biljana je u jednom trenutku i zaplakala u studiju kada je čula kako Dejan o njoj govori.

"Ja slušam i ne verujem, svi su šokirani. Ovo poređenje je više nego strašno, šta je sa porodicom do njegove 20. godine. Poredi mene i Dalilu, spreman je da joj oprosti. Ja ću ga čekati, on to zna", rekla je Biljana kroz suze.

Inače, mnogi psiholozi govore o tome da muškarci često nalaze partnerke koje ih podsećaju na majke iz razloga što je to u njihovoj podsvesti.

