DEJANOVA MAJKA SLUŠALA SINOVU ISPOVEST I ISPLAKALA DUŠU: Dragojević priznao da mu je Dalilina porodica ZAMENILA njegovu! (VIDEO)

Dejan Dragojević osvrnuo se na svoju porodicu, sa kojom ne razgovara, dok je Biljana, njegova majka, sve pomno slušala u studiju.

Biljana se u toku njegovog izlaganja zaplakala.

- Nisam sastavni deo njihovog života, jer sam ja morao otići iz porodice Dragojević, oni su me ogradili od svega toga. Sa tatine strane sam sa svima u kontaktu. Oni ne znaju šta sam ja prolazio kada su me se odrekli, da li sam imao da jedem, nije ni tog Davida interesovalo. Rođendan su mi čestitali preko telegrama, zašto bih ja patio za nekim koga ne interesujem? Nedostajali su mi na početku, ali mi je dolazio otac - govorio je Dejan.

Nakon intervjua Dejana Dragojevića, u kom je izneo jezive detalje o porodici, a jedna rečenica izazvala je suze u očima njegove majke, Biljane. Naime, zadrugar je otkrio da je Dalilina porodica nadomestila njegovu, koja mu je, kako on kaže, okrenula leđa:

- Ja slušam i ne verujem, svi su šokirani. Ovo poređenje je više nego strašno, šta je sa porodicom do njegove 20. godine. Poredi mene i Dalilu, spreman je da joj oprosti. Ja ću ga čekati, on to zna.

