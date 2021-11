BILJANA OTKRILA RAZLOG ZBOG KOG NE GOVORI SA DEJANOM 5 GODINA: Hteli su PLAC, a onda mi je DALILA rekla da VIŠE NEMAM SINA!

Biljana Dragojević pojavila se pred kamerama i otkrila razlog sukoba sa sinom Dejanom sa kojim ne priča već 5 godina.

- Kako mogu da se osećam, s obzirom na ovu situaciju. Najviše boli to što ja ne znam šta on to nama treba da oprosti. Takođe, kad vidim da se povređuje, to ne mogu ni da gledam ni da shvatim, nema ni razloga zbog čega to da radim. Mislila sam da je sve ifra u početku, ali kada sam videla koliko pati, shvatila sam koliko je ozbiljno - govorila je Biljana.

- Oni kao par nisu imali vašu podršku? - pitala je voditeljka.

- Nema tu šta da se uvija ili priča nešto što nije. Postoje klipovi svakog mog komentara, ja stvarno ne znam sa čime je on toliko povređen. Mislim da je on mnogo izmanipulisan od strane Dalile, što i sami možete da vidite. Gleda ono što mu se dešava ispred očiju, a kao ne vidiš šta se dešava i onda joj orostiš. On je sa mnom bio dvadeset godina, rodila sam ga odgajila, vodila u vrtić, onda upozna devojku i sve to prestane, on porodici okrene leđa - govorila je Biljana.

Onda je otkrila kako je sukob počeo:

- Nisam dala da kod mene dignu sprat. Da ne bih gledala ovo. Oni su hteli da uzmu stan na dan posle "Parova", iznajmili su stan u Beogradu, dolazili smo kod njih, oni kod nas. Onda su došli da traže plac, koji je Davidov bio, on je prvi sin, za 24h su stavili uslov, da se reši situacija. Nisam htela da im dam. Oni su se naljutili, otišli su u Bosnu da prave kuću. Mi smo i dalje bili u komunikaciji, i pre nego što im je bila kuća gotova. Ona se javila u "Parove" , da kaže da su došli s tortom, da smo išli na ručak porodični, posle venčanja, onda su mene zvali su da se uključim u program, da potvrdim njene reči, ja nisam jer toga nije bilo, nije se desilo. Ona mi je posalala poruku da više nemam sina, da mogu da zaboravim na sina, da će on zaboraviti na Veternik. To je bio okidač. Tad me je blokirala, nisam ni stigla da je pozovem. Ona je posle ušla u rijaliti, on je ostao napolju. Ona ga je ispitivala iz rijalitija da li važi ono za Veternik.

- Krivim njega jer je to dozvolio, on je bio mlad, ona je prevejana, premazana, manipulatorka. Okretala je priču da je on nešto sa Tijanom Ajfon, njene priče su prazne - rekla je Biljana u emisiji "Zadruga - Izbacivanje".

- Car ima veću grižu od savesti od nje. On pazi da se ne ljube pred Dejanom, a ona ima mržnju u sebi. Ona je takva. Ne mislim da će uspeti na duge staze veza sa Carem, biće tu peglanja između njih dvoje. Kao i u prethodnoj vezi sa Mladenom, snimci postoje, ništa nisam izmislila.

- Ovo niko nije rekao do sad. Pre nego što je stupila u vezu sa Dejanom, imala je prebačaj isto, sa MC Dadom, ušla je u vezu, odmah venčanje, planovi, putuju u Nemačku. Tik pred Dejana. Ona je raskinula sa tim Dadom i krenula sa Dejanom u vezu. Tako je i sad u rijalitiju. Ušla, ostavila Dejana i započela sa Carem.

