MOJI SU ME OSTAVILI PRE 5 GODINA, DALILA SAD, JA SAM SAM! Dejan otvorio dušu o svim problemima: Teško mi je kad se svađa s CAREM

Dejan Dragojević otvorio je dušu i progovorio o svim gorućim temama iz svog života u rijalitiju:

- Moram reći da sam bolje, ali ono naiđe kada mi je teško. Borim se. Treba mi još malo vremena da se sredim. Moram reći da mi je smetalo ono ljubljenje na silu ispred mene za rulet stolom. Nije mi jasna, ali dobro, otrkivam novog sebe, borim se i ne dam na sebe. Nisam očekivao da će ovo uraditi. Nema potrebe da je žalim,a da ona radi takve stvari - govorio je Dejan.

- Rekao si da nećeš skinuti burmu, a skinuo si je ? - upitalo je Drvo.

- Ja kada sam video da on naskače i razvlači se sa njima, ja kada sam to shvatio, morao sam da skinem to, ona je moja žena to radi, ne ide da nosim burmu i da gledam to. Ja sam čovek i meni je bilo teško. Ružno je bilo da ja odregujem na njene i njegove reči. Kada sam je video u onom stanju kada su se posvađali nije mi bilo lako, ali što bih prišao, sama je birala. Ja sam hteo da joj priđem, ali nije mi palo na pamet to da uradim, falila je jedna sekunda, i dobro je što nisam otišao.

- Tvoja porodica se stalno pominje, je l ti i dalje misliš da si sam?

- Oni su mene ostavili pre 5 godina, sada me je Dalila ostavila i ja sam sam. Ne želim da se vraćam na neke stare staze, niti da trpim mnogo toga, ja ću spakovati moje stvari i otići. Bio je period kada su mi svi bili potrebni, a tada nije bilo nikoga - rekao je Dejan.

- Tvoj odnos sa devojkama u kući kakav je? - upitalo je Drvo.

- Meni je smešno da pričam o tome, ne mogu ja da se vezujem niti zaljubljujem. Pecam ja devojke, pecaju one mene, dobar je odziv. Nisam ja toliko primećivao kakve obline one imajum, ali sada vidim. Meni treba neka namontirana da dođe, a u kući su sve okej prema meni, ali nije mi to to, to su mi drugarice - rekao je Dejan.

