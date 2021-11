DALILA JE POVUKLA NA MAJKU, ONA JE ŽENA BEZ MORALA! Pevačica za sve pare isprozivala Dragojevićku, pa spomenula i njenog oca!

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana istakla je da verno prati rijaliti, a sada je prokomentarisala ljubavni trougao Dalile Dragojević, Dejana Dragojevića i Filipa Cara.

Cakana nije poštedela Dalilu, te je iznela svoje viđenje celokupne situacije. Na samom početku pevačica je prokomentarisala i to što je Dalila tražila papire za razvod, pa odustala od razvoda u rijalitiju.

- Iskreno, normalnije bi mi bilo da se razvedu u rijalitiju, jer ovo što radi Dalila, dok je zvanično u braku za mene je van pameti. Trebalo je prvo sve da raščisti sa Dejanom i sa samom sobom, da se razvede, pa tek onda da radi neke stvari, a ne da se ponaša kao pomahnitala. Moralni kodeksi su joj ispod svakog nivoa. Trebalo je sve da uradi, ako je imala čvrsta osećanja, trebalo je da se razvede prvo, da joj donesu da potpiše papire za razvod u rijalitiju i gotovo. Ovo je krajnje bludno i neprimereno prema Dejanu. To što ona sebe ubeđuje da ovo nije varanje supruga, neka sebe ubeđuje, narod ne može. Sve se vidi. Njen otac je sigurno to očekivao, on je pričao nešto da je to doživljavao i od svoje žene, Daliline majke, tako da izgleda je ona povukla na nju - rekla je Cakana za Pink.rs, pa prokomentarisala Dejanova nervna rastrojstva zbog Dalile i Cara:

- Sa Dejanove strane, to su čiste i iskrene emocije. On nju voli, očajan je, njemu je to najveća ljubav, on je mlad zavoleo nju. To je ostavilo traga na njemu. On je mlad i prebrodiće ovo, ali ostaviće veliki trag sve ovo. On se ponašao u skladu sa njenim ponašanjem, on je nju doživljavao kao nešto najbolje na ovom svetu, ali shvatiće da to nije tako. Dejan je dobar čovek, a naišao je na buntovnu ženu kojoj ništa nije sveto. Niti je iskrena, niti poštena, ne zaslužuje ni Dejanovo crno ispod nokta - rekla je pevačica, a o potencijalnom pomirenju bračnog para Dragojević imala je da poruči:

- Mislim da se nikad neće pomiriti sa njom, iskreno. Ponizila ga je kao niko. Dejan će to preboleti i vratiće se on svojima, samo je pitanje vremena kad. Njegovo majka je tu za njega u uvek. On je samo verovao u to što je Dalila pričala. Ona je lukava, gazi preko svega. Ovo je totalno neprimereno ženi njenih godina. Ona je Dejana odvojila od porodice, a dete niko ne može da voli kao majka. Ja bih nju sredila na brzaka, glumi tamo nekog harambašu. Odvratno mi je to što radi! Ništa lepo o Dalili nemam da kažem, ona je ženski kabadahija bez pokrića, lepo su je nazvali Dudlila. Otac joj je fino stvorenje, a ona je užas, u šoku sam. Izbalmirala je sebe, muža i porodicu. Ovo nije igra, dečko je toliko smršao, opada mu kosa. Prihvatiće on kad-tad sve. Dalila je dotakla dno života. Tu Tominu pesmu bih joj pevala. Grozno, odvratni i ljigavo je sve što radi. Tako se ne ponašaju ni žene ispod plavog mosta. Nju posle ovoga što je uradila može samo plavi most i da čeka. Jedino ako joj neko ne ponudi priliku da bude neka riba - kaže Cakana, a za Dejanovu porodicu, pre svega majku Biljanu, imala je jaku poruku.

- Dejanovoj porodici bih poručila da budu strpljivi, jaki i stabilni, Dejan će sve izdržati. On će to emotivo prebroditi, ostaže ožiljci, ali kad naiđe prva veća ljubav vinuće se on u oblake. Neće mu ona biti ni na mapi. Prosto mora da saćeka neko vreme, mislim da tamo nema iskrenog prijatelja. Kakva Sandra Rešić! Ona mu glumi prijatelja, ne misli mu loše, ali smatram da nije iskrena. Mislim da tu Miki jedini tu kaže šta misli. Najkorektniji je tu Mića, kao i Mensur, realan je sa komentarima, ima petlju, situacija ga vrlo pogađa. Nisu sigurni ako napadnu Dejana, kako će Dalila reagovati - rekla je Cakana.

