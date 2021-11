U SVOJE SELO NE MOŽE DA SE VRATI NI KOKOŠKAMA, ISPAŠĆE SMRDLJIVA LUNA! Tijana Ajfon spustila Dalilu, pa potkačila i Đoganijevu!

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, često je u Zadruzi na meti komentara učesnika, pa se i sama dotakla ove teme, ali i ljubavnog trougla o kojem se priča širom regiona.

Tijana se pre nekoliko godina dopisivala s Dejanom, još uvek zvaničnim suprugom Dalile Dragojević.

Dalila često "provuče" ovo dopisivanje kroz rijaliti, pa se i Ajfonka osvrnula na to.

foto: Printscreen/Instagram

"Ona se hvata za mene, a ne gleda svoje ponašanje. Hvala Bogu, nisam ništa kriva, žao mi je što nemam te poruke da pokažem. U principu tu ništa loše nije bilo, u tom dopisivanju sa Dejanom, pitao me je šta radim gde sam, i to je to. A onda je ispalo kao šta njega briga šta ja radim, dečko je ispao skroz korektan", objasnila je Tijana dopisivanje sa Dragojevićem od pre nekoliko godina, za koje ga je optužila Dalila.

"On bi mogao svašta da priča o njoj, a on sedi i ćuti, i fascinantno mi je kako može da brani sada već svoju bivšu ženu. svaka mu čast, i ne treba iznositi prljav veš. Ja ne znam kako ta devojka planira da hoda ulicom kad izađe, mislim da će je kamenovati. Daleko od toga da joj želim nešto loše, ali gde god da sednem ona je tema. Uspela je u tome da napravi od sebe šta je htela, mi pričamo o njoj, tema je. Verovatno je htela da se vrati u Beograd i u medije, jer tamo u onom selu gde živi ne može da se vrati kokoškama, a ne medijima. I eto, uspela je. Gde god se okreneš - Dalila", rekla je Tijana Ajfon za "Grand magazin".

foto: Printscreen YouTube

"Ovo je skandal na silu, htela je da napravi skandal, pa se zaigrala! Htela je skandal i marketing na silu. Bio je skandal i sa Slobom i Kijom, ali jedna je Kija, a svi bi da se igraju Kije. Ne mogu da ponove tu priču, iskoristila je Kija najbolje svoju situaciju i ta priča se nikada neće ponoviti. A Dalila će ispasti jedna smrdljiva Luna, koja ništa u životu neće uraditi i hvataće se za prvog da mu rodi dete i da ne bude jadnica. To će ona napraviti od sebe, a ja se nadam da će Dejan izvući nešto dobro iz svega toga. Žao mi je kad plače", izjavila je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Grand

