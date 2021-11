DALILA SE ZALETELA NA DEJANA I POLILA GA VODOM! Dragojevićka DOTAKLA DNO, pale teške reči! (VIDEO)

Filip Car skočio je kao oparen i zapretio Dejanu Dragojeviću nakon što je čuo da je izjavio da želi da "ubije" Dalilu Dragojević.

foto: Pritnscreen

- Nema potrebe da diram ženu koju ti nazivaš k*rvom, ona je za mene bivša žena. Osobe koje nazivaš k*rvama nisu vredne mog ubistva - odbrusio je Dejan.

foto: Pritnscreen

Dejan je otišao u pušionicu, a Dalila je završila u suzama. Dragojevićka je pošla za njim i polila ga vodom.

foto: Pritnscreen

- Ološu jedan pokvareni - govorila je Dalila.

- To su njegove reči, ne moje - odgovorio je Dejan i pognuo glavu.

Nakon što je polila supruga Dejana, Dalila je napustila Belu kuću i emisiju, a Car je momentalno krenuo za njom. Zadrugarka nije mogla doći sebi, neprestano je plakala, dok je Car na sve moguće načine pokušavao da je uteši:

- Ja znam zašto on to govori. Neka mi on kaže sve, 100x izrečena laž postaje istina. Kao, ja ću je nazivati bivšom ženom, a on neka je naziva ku*vom! Ne mogu ovo da preživljavam - plakala je Dalila.

- Ne dopuštaj više ovakve reakcije, da njega napadaš. A mi se više nećemo raspravljati. Nemoj se ovde polivati i plakati - tešio ju je Car.

- On sa mnom neće igrati igrice - dodala je Dalila.

