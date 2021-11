DALILA U DELIRIJUMU ZBOG CARA, RIZIKUJE DA POPIJE KAZNU OD PRODUKCIJE: Stalo mu je samo do S*KSA, a ne da me zaštiti! VIDEO

Dalila Dragojević otvorila je dušu i priznala šta je muči cimeru Banetu Đokiću. Njih dvoje su razgovarali o njenim problemima sa Filipom Carem.

foto: Printscreen/Pink

- On se nekad toliko istripuje... Ono u pušionici, ja u šoku. Ti ljudi i to lažno ponašanje, fuj - govorio je Bane.

- Neću da nastupam(na Zadrugoviziji). Nije mi do šminkanja i oblačenja. Posvađali smo se juče i danas isto smo se izlupetali. On misli da neću da imam se*s zbog emocija prema drugoj strani.. Nije mu u glavi da me zaštiti od intime, koja se meni nije sviđala u rijalitiju - pričala je ona, a poznato je da svako odbijanje učešća na Zadrugoviziji produkcija žestoko kažnjava.

foto: Printscreen/Pink

- Ispalo bi kao da on hoće sebi to da dokaže - rekao je Đokić.

- Ja kažem ispada kao da je njemu samo stalo do se*sa. Kaže kako da budem sa devojkom u koju sam zaljubljen, a da nemam se*ualne odnose. Nisam kao te devojke sa kojima je bio. Poradi na tome da se opustim, samo će se desiti, kao što se desio i poljubac - nastavila je Dragojevićka.

- Možda on misli da je to normalno, da je to tebi lako - rekao je Bane.

- Nije mi lako - dodala je ona.

Kurir.rs/S.M.

