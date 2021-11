TRAŽIO MI JE FOTKU BEZ KUPAĆEG! Bivša zadrugarka otkrila da joj je Zola udvarao, a evo kako je Miljana reagovala kada je SAZNALA

Ana Bulatović i Jovana Matijević komentarisale aktuelna dešavanja u "Zadruzi 5". U jednom trenutku, Jovana je otkrila kako joj se Lazar Čolić Zola udvarao i kako je Miljana Kulić za sve saznala, pa je čak i kontaktirala:

- Zola i ja smo se čuli nakon rijalitija, sve je bilo na prijateljskom nivou, samo je u jednom momentu krenuo da mi šalje vatrice na instagramu, ali je meni sve to normalno. Međutim, onda mi je zatražio sliku bez kupaćeg, tu je pređena svaka granica. Miljana je za to saznala i kontaktirala me je, poslala mi je poruku. Meni je ona gotivna, rekla sam joj da ne mora da brine za mene - smejala se bivša zadrugarka.

foto: Pritnsceen

Bonus video:

