RODITELJI IZVINTE, TO ŠTO SAM SE SKIDALA BIO JE TEST ZA ZOLU! Miljana se pokajala zbog SKANDALOZNOG ponašanja, opravdanje joj VEZA

Miljana Kulić pre nekoliko dana napravila je skandal kada se na žurki u Zadruzi pojavila u toplesu. Ona se obratila svojim roditeljima i uputila im izvinjenje:

- Želim da se izvinim svojim roditeljima, ovo je bio samo test! Želeo sam da vidim kako će on reagovati, ali je opet pokazao da ga savršeno boli du*e! Osmakčić je mene najstrašnije vređao, tada ga je on podržavao i ćutao, iz inata sam se pomirila sa Markom, jer je prišao i izvinio mi se. Poenta je što Zola nije stao iza mene, sa njim se lizao svakoga dana, prijatelj je sa svim mojim neprijateljima. Konstantno mi nabija krivicu, govori mi da vređam sve, u krevetu se dešava šablon-poljubac, volim te i laku noć. Lukav je, namazan i podmukao. Veoma namazano ne želi da se svađa sa mnom, a radi sve što me nervira. Svi su hvalili moje ponašanje pre njegovog ulaska, ja nemam prljavu prošlost, mogu da budem komentator. Mrtav hladan je prema meni, ja ne osećam emocije u ovom odnosu, pravim budalu od sebe, tražim tu neke potpise i ugovore. Tražim poligraf, želim da odgovorim na svako pitanje - govorila je Miljana.

- Kako da se osećam, kako da imam poverenja u njega? Na osnovu čega? Namerno želi svađu i rat sa mnom, ali na indirektan način. Videla sam da ga savršeno boli ona stvar za mene. Ja sam o sebi ovde ispričala sve, osećam da sve na silu radi, ne osećam se ispunjeno i voljeno, previše sebe dajem u ovom odnosu. Nisam bila ljubomorna, to je sve test bio. Boli me što opravdava sve, što se liže sa svim tim ljudima, ponižavam sebe i tražim ugovore. Ja samo tražim da mi on otvoreno kaže da me ne voli. Ne mogu sve ni da pričam, njegovo bežanje, ja mu dam 700 evra, on dobije 1500, pa pobegne. Ne želim više da se blamiram - objasnila je Kulićeva.

