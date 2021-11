ERMINA PAŠOVIĆ NIKAD BRUTALNIJE O BIVŠEM BRAČNOM PARU DRAGOJEVIĆ: Raskrinkala Dalilu do srži, a evo koga najviše PODRŽAVA!

Ermina Pašović uvek je komentarisala sve teme u Beloj kući i nikada nikoga nije štedela. Iako trenutno nije u Zadruzi 5, ona pomno prati dešavanja u rijalitiju.

Posle žestokog sukoba Dalile Dragojević i njenog dečka Filipa Cara, i Dalilinog napada na bivšeg supruga Dejana, Ermina je imala mnogo toga da kaže za Pink.rs, a pre svega da osudi ponašanje ovih zadrugara:

- Što se tiče napada, velika je razlka između Dalilinog napada na Dejana i na Cara. Videla se tu strast. Ona je sa više strasti napala Dejan, nego Cara koji joj je izgovorio sve i svašta. Videlo se da ga je jedva napala, ofrlje par šamara, a to za njega nije ništa, a Dejana krvnički napada. Pitala sam se zašto, a onda vidim da ona ima više emocija prema Dejanu jer je on rekao da je laka, ona je popi*dela, a kada je rekao da je manipulatorka ona je napravila haos. Zašto ona ne može da podnese Dejanove reči koje su ništa naspram Carevih. To nam govori da je Dalila jedna jako dobra glumica koja veoma dobro folira da bi ispala žrtva, uporno pokušava ali joj ne ide, tako da Oskara dodeljujem Dalili Moreno - rekla je Ermina.

- Ja ne volim ni Dejana, ni Dalilu, ali biram njega. Mnogo mi se sviđa to što radi, top je. Da sam na njegovom mestu još više bih ja spustila Dalilu na zemlju. Podržavam ga, samo nek rešeta go*no - podržala je Ermina Dejana.

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

