NJIH DVOJE NOMINOVANI SU ZA IZBACIVANJE: Mensurova maloletnica je prva, a onda je ustao i ON! (VIDEO)

Milica Veselinović prva je nominovana od strane zadrugara, pa je dobila priliku da prokomentariše sve ono što je večeras čula o sebi.

- Ništa me nije uvredilo, niko ne može da me ubedi da ne volim ovog dečka, jer ga volim najviše na svetu i boriću se za njega. Ja sam kriva što u afektu izgovorim neke stvari njemu, nadam se da se to više neće ponavljati. Smatram da većina nije rekla svoje mišljenje iskreno, oni su svoje za večeras odradili - rekla je Milica.

- Hvala svima, možda bi trebalo da budem malo više perfidan i lukav, da bi me malo manje hvalili - rekao je kratko Fran.

Voditelj je nakon toga otkrio zadrugarima ko će u nedelju otići sa Milicom u duel, a podignuti ove nedelje bili su Magdalena Milinčić, Bane Đokić, Petar Vasić i Ivan Radosavljević Beli.

Na kraju su ostali Beli i Bane, a Milan je svima saopštio da Milici će Milici na crtu izaći Beli. Oboje će se odmah spakovati i otići u izolaciju. Stefan Mihić, Mateja Matijević i Đole Kralj kažnjeni su zbog ometanja emisije.

