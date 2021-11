DALILA I DEJAN NA KRV I NOŽ! MUJIĆEVA LIJE GORKE SUZE I VRIŠTI: Bivši par u klinču zbog kartica, telefona i zajedničkih KLIPOVA!

Dalila Mujić i njen bivši suprug Dejan Dragojević opasno su se posvađali, a ona je u jednom trenutku počela i da plače.

Dejan je zahtevao od svog oca da uzme njegov telefon, što je Dalilu razbesnelo.

- Pričom o Loznici sam pokušao da je vratim, nisam znao da će doći do ovoga. Da mogu da vratim vreme, promenio bih neke stvari. Kada je došao kraj ostao sam na nuli, a bio sam na sto posto. Neka moj ćale uzme telefon i karticu - ispričao je Dejan.

- Neće ti proći to sa karticama, nećeš to uzeti. Kako si jadan i namazan. Sa mnom to nećeš moći! Ja sam Filipu rekla šta se nalazi na tvom telefonu i karticama! Danijele, tebi se obraćam, ne daj ništa! Ti si smeće! Na sudu ćemo završiti - poručila mu je Dalila.

- Uzimaš kuću, auto i Tedija. Telefon je moj, kao i kartice. Znaš da nećeš ništa uzeti kad te tata bude nazvao, bićeš nulirana. Da li se je*eš da bih ja zaradio u rijalitiju? Ti si ku*va da bih ja zaradio pare? Divna žena! - rekao je Dejan.

Dejan Dragojević je opet pokušao da pobegne iz "Zadruge", ukućani su odmah počeli da ga smiruju, a onda je nastavio žučnu raspravu sa Dalilom Dragojević.

- Zbog ovog bezobrazluka, videćeš šta će ti se desiti, videćeš šta će ti se desiti kada nazovem tvog babu! Momku praviš problem, da mu kucaju na vrata. Sram te bilo, ološu jedan, vucibatino - vikao je Dejan.

- To je moj drug koji je bavi poštenim poslom, došao u karantin da uzme naše telefone i šifre - rekla je Dalila.

- Alkoholičarko, znam šta hoćeš da uradiš, uzmi sve, ne interesuje me ništa - rekao je Dejan.

- Mene od cele situacije zanima samo Tedi, a i on ako se navikao, neka ide gde god mu je bolje. Ne zanima me ni on više - govorila je Dalila kroz suze.

