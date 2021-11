DALILA OTKRILA SVE ŠTO JOJ JE KARIĆ PRIČAO PRE RAZVODA: Mujićeva mu pomenula i misicu, a on joj zapušio usta! (VIDEO)

Dalila Mujić istakla je kako je Stefan Karić najveći lažni moralista, pa mu je pomenula i devojku Jovanu Ljubisavljević.

Ona je izgleda udarila Karića gde ga najviše boli, pa joj je on surovo odbrusio.

foto: Printscreen

- Što se tiče Stefana, ja sam rekla da je on lažni moralista, ja sam očekivala sebe na prvom mestu, što se njega tiče on je učestvovao u svemu, jednom mi je rekao da treba da rasčistim sama sa sobom i naveo mi za primer kada je on bio sa nekom devojkom iz navike i da treba da ispričam kako se osećam i kažem da nisam srećna. I kada sam ja ustala da ispričam kako se osećam, on je prvi krenuo u napad i stao u odbranu Dejana. Koliko se sećamo on je imao nanogicu i šta već. Onda i Jovana treba da se zapita. Svakako on ima pravo da komentariše - ispričala je Dalila.

- Osuđivao sam to što ga je povredila i mogla je to totalno drugačije da odradi. Što se Jovane tiče, mislim da uopšte nije slična situacija, mogu glavu da dam da nije bila verena. Ne želim da se priča da je slična situacija, nikada ružnu reč nije rekla za njega - govorio je Stefan.

- Da je bio tu, možda bi i ona rekla nešto loše. Naravno da sam morala da odgovorim na neke provokacije - ubacila se Dalila.

- Moja devojka nema potrebe da komentariše bilo koga, jer ima mene i Jovana je srećna pored mene. Nisam se iznenadio, toliko - završio je Stefan.

Kurir.rs/K.Đ.