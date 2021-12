ZADRUGARIMA PUŠTENI SNIMCI LJUBAVI DALILE I CARA, ONA BRIZNULA U PLAČ: Verovala sam SLEPO u njegove LAŽI, sad je druga osoba!

Zadrugarima je pušten snimak od pre nekoliko nedelja na kojima se Filip Car zaklinje na ljubav Dalili Dragojević. Dalila se zaplakala tokom gledanja snimka, a kad je ustala da isti prokomentariše doživela je emotivni brodolom.

- Da, večeras sam videla sve njegove laži, ali sam u jednom trenutku videla sebe kako verujem slepo u njegove laži. Ovo je baš mali deo, ali to nije ništa za onih dva meseca kojih smo proveli u izolaciji. Hoću da kažem da sam se nasmejala onog trenutka kad smo bili u radionici, kad sam mu rekla da živi kao pacov. Bilo je lepih momenata, ali kad se setim hotela i svih svađa, sve ovo padne u vodu. Kad me je Drvo pitalo kojih mogu lepih stavri da se setim, ja sam tako nabrajala, ali isto tako kad me je pitalo za loše stvari, na um mi je palo sve. Ne znam da li se ikada u rijalitiju desilo da živim sa osobom koju sam ja povredila i sa osobom koja je mene povredila, pod istim krovom - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Da li se kaješ što si bila sa njim - pitao je Milan.

- Ja sam u taj odnos ušla iskreno i srcem. Nisam tih trenutaka pomislila da može doći do ovoga, ali posle ovoga svega što se izdešavalo, smatram da sam naučila iz svega nešto dobro, a to je da ne verujem tako. Ne verujem da je ijedna reč koju mi je uputio bila iskrena, već sprdnja. Žene padaju na lepe reči, muškarci na izgled. Jutros smo imali raspravu gde mi je pružio ruku i ja njemu, pa mi je danas opet isto uradio.

foto: Printscreen/Pink

- Rekao je da neće više nikada da me opsuje, međutim u današnjim napadima je sve završilo na meni. Kad uporedim ovo od danas i ovo što sam videla na videu, meni su to dve različite osobe. Ja se u večerašnjeg Filipa nisam zaljubila. Boli me što od pojedinih čujem uvrede koje je Filip izneo. Ovo sam ja zavolela i u koga sam se zlajubila, a u ovo što se pretvorio ne bih volela ni piće da popijem - rekla je Dalila, pa je Car napustio emisiju, a ona je završila u suzama.

Kurir.rs/S.M.

