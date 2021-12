BABO MOJ, MOLIM TE OPROSTI MI ZA SVE! Dalila doživela NERVNI SLOM, kukala na sav glas i obratila se ocu: IZVINI ŠTO SAM TE IZDALA!

Dalila Dragojević preživaljava najteže trenutke svog boravka u Zadruzi, kroz suze se obraća roditeljima i kuka zbog svega što joj se desilo proteklih meseci.

Irma Sejranić, njena drugarica iz detinjstva plače zajadno sa njom i daje sve od sebe da joj pruži reči utehe.

- Babo moj, molim te oprosti mi za sve! Izvini za sve moje postupke, što sam napravila sve ovo, znam da te je sramota. Babo moj izvini što sam te izdala, molim te izvini, volim te oče moj, molim te oprosti mi - plakajući je govorila Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Majko moja, majčice, jao. Bože moj pomozi mi da se izvučem iz svega ovoga. Majka me je čuvala kao bebu, govorila mi 'ružo moja lepa'. čuvala me da bi me neko sada vređao. Babo mi je rekao da ne ulazim u rijaliti, prešla sam preko njegove reči, a taman je bio ponosan na mene - jecala je Dragojevićka.

- Sve će biti okej, videćeš, ja sam uz tebe, tu je drugarica - tešila je Irma plakajući.

-Poješće me sramota, najgora sam svesna sam, svi će da me pljuju - jecala je Dragojevićka.

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)