MATEJA PRVI PUT ISKRENO O SKANDALOZNOM RASKIDU! Progovorio o ŠOK svađi sa Anđelom Đuričić, a onda doneo OVU odluku! (VIDEO)

Anđela Đuričić i Mateja Matijević su rano jutros imali burnu svađu, a on je sada progovorio o detaljima iste.

- Ona i ja nismo zajedno, niti će biti. Ja sam i dalje u šoku. Hoću da budem sam, ne osećam neku dovoljno jaku emociju, ne osećam to. Desilo se to u emisiju, aludiralo se na to da smo imali se*s, onda je krenuo Fran da je turira. Ovce su za šišanje, svako će je sprdati kad vidi kakva je paljevina. Molio sam je da spavam, da ćemo sutra pričati. Sve je to trajalo dva sata, ja sam došao ovde, ona je došla za mnom i kaže mi "Hladno je, nećeš spavati ovde". Kao niskobudžetni horor film - objasnio je Mateja.

- Bezobrazan si koliko si težak - govorila je Anđela.

- Jeste, rekla je da je Maja mala maca za nju, ja jesam izgovarao neke ružne reči, jer sam je molio da stane. Mislio sam da će me tada ostaviti na miru. Otišao sam da spavam tek oko 9:45h. Definitivno je kraj, prvi put sam mislio da sam možda prenaglio, rekla je da ju je blam, a posle se pomirila sa mnom - nastavio je on.

Počela je emisija "Gledanje snimaka", a Mateja je doneo još jednu odluku. Naime, on više neće sedeti kraj Anđele. Zamolio je Frana Pujasa da sedne sa njegove druge strane, kako ne bi imao kontakt sa Đuričićevom.

Kurir.rs/M.M.

