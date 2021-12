OBEZBEĐENJE PONOVO IMALO PUNE RUKE POSLA! Dragojevići u žestokom sukobu sa Mihićem, pljuštale uvrede i pretnje, SVE SE ORILO!

Stefan Mihić naredni je gostovao u radio-emisiji "Amnezija", gde je komentarisao sinoćni okršaj sa Dragojevićima:

- Krle i Sandi nisu uzeli budžet za žurku, da li je to Dejan ili neko od njegove ekipe, ja to ne znam. Rekao sam da je*em mater svima koji ljudima kradu novac za hranu. To je za mene greh - objasnio je Mihić.

foto: Printscreen/Zadruga

- U tom je momentu ušao i Dejan Dragojević, kako bi odgovorio na prozivke:

- Hajde, gledaj me sad u oči! Da sam te ja udario, to bi izgledalo potpuno drugačije. Ja nemam nikakav razlog da ukradem novac, Karić mi je dao 1000 dinara, Đedović 1000, kao i Sandra! - govorio je Dejan.

- Ti i Dalila mislite da ste uhvatili nekoga za... Roki Balboa iz Veternika! Ti si Rokica, pi*kica! Ti si igračkica! - vređao je Mihić, a onda se pridružila Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti si nasilan i psihički nestabilan, zato si u zatvoru završio! Vadićeš se na taticu, ako ti ja budem prišao! Tebe je udario život! - uzvratio je Dejan.

- Ti si igračka, zato ćeš ostati do kraja! Ti si pi*ketina, pi*kica, ali ja nikada ne bih udario ovu tvoju Rokicu (Dalilu). Ti si igračkica, razumi - nastavljao je Stefan.

- Vratio se stari Deki - zaključio je Čolak.

Kurir.rs/M.M.

