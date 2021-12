CAR SE OBRATIO BIVŠOJ DEVOJCI PRED MAJOM! Priznao šta joj ZAMERA, a ona je odmah stala na njenu stranu! (VIDEO)

Filip Car kivan je na bivšu devojku Sandru Čaprić zbog podele bdužeta, te je iskoristio priliku da kaže svoje mišljenje o njoj.

- Očekivao sam to, ali ja nisam ni čuo njeno mišljenje o meni. To bi mi značilo, jer van crnog stola ne možeš da znaš šta ko misli o tebi. Hteo sam da ga čujem, ali sam došao naknadno, ali da sam to potencirao Maja bi možda pravila probleme. Imali smo sitne konflikte i krivo mi je što nisam čuo šta ima da kaže. Možda bi mi samo dala budžet i nastavila dalje, ne znam... Kada neko ne želi da bude gazda može da da naznaku svom prijatelju i onda nema problema. Što se tiče tebe Sandra, nije korektno prema ljudima, vođa služi da u podeli budžeta kaže sve što misli o ljudima ovde. Korektno je da kažeš ono što misliš, jer nemamo prilike da tvoje mišljenje čujemo svaki dan. Recimo, ja ni ne znam šta ti misliš o Mikiju, ili Maji... Ja sad mogu tražiti da kažeš svoje mišljenje o pojedinima, a nezgodno je jer je tu i voditelj, tako da je mnogo bolje to reći tokom podele budžeta. Što se tiče Maje, mislim da nisi spuštala loptu, ali što se tiče mene je drugačije... - govorio je Filip.

foto: Pritnscreen

- Mislim da se devojka nije dobro snašla, ali mogla je da bude transparentnija. Zamerila je svojim prijateljima, Anđeli i Dinu ono što je imala i to je u redu. Srednji budžet je možda i veliki za ljude koji su njeni, jer su bukvalno spavali sa Dalilom, sa kojom ima najveći konflikt od kad je ovde. Ne treba da se sklanjaš ili da je mrziš, ali ne treba da budeš bliska, kao njena najbolja drugarica. Kada je Filip rekao za spuštanje lopte, ja se slažem, jer možda ona danas nije htela da razglaba o Caru sa kojim je bila sedam dana a do saa je non stop pričala o tome. Možda joj danas nije dupetu ćef da se danas svađa sa njim, ja to razumem. Možda nije htela posle svega ni da ti staje na žulj... - govorila je Sandra.

foto: Pritnscreen

- Nisam samo ja u pitanju, nego ni Janjušu ništa nije rekla - dodao je Car.

- Ja sam drugačija i ona je drugačija. To za Maju, jaka mu*a, uzela joj momka a ni ne poznaje je. Iskreno, ja bih recimo je*ala mamu Filipu, ali devojka je rekla da nju to više ništa ne zanima. Ne želi da se meša više u te konflikte, jer se već mesecima govori Dalila - Car, Dalila - Car - nastavila je Rešićeva.

