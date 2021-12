ISPAŠĆE DA SAM STVARNO ZALJUBLJENA! Sandra Rešić se raspala, priznala koliko ju je Dejan razočarao: Ne znam gde im je dostojanstvo

Drvo mudrosti ugostilo je Sandru Rešić u Rajskom vrtu, gde je, najpre, komentarisala šokantno pomirenje Dalile i Dejana Dragojevića:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovi ljudi kao da su ludi, idu sinoć klipovi, niko neće da komentariše. Ispašće da sam stvarno zaljubljena, ali mi nije jasno da se sve zaboravi, da je Dejan tako brzo sve zaboravio. Ja stvarno ne razumem, pre dve nedelje gledamo neke klipove odnosa, ljubavne klipove, ja tešim, on lomi i posle dve nedelje oni u krevetu. Blagi užas i katastrofa, ja ne znam gde je ovim ljudima dostojanstvo. Stoji ispred supruga, gde mu se još nije izvinila, ali je uspela da se on njoj izvini. Ona ima onu stvar da zamera njemu neke stvari, ali ja u svemu tome ne vidim njenu krivicu. Ona može da se igra sa njima. Dejan me je razočarao kao čovek... Ja se sećam te scene, kad Dejan plače, a Dejan peva "Bejbe, ko te je*e", ja ne mogu tu sliku da izbacim iz glave. Dalila prema Dejanu nema emocije ljubavne vrste, mislim da ima strasti prema Filipu - govorila je Sandra.

foto: Printscreen/Zadruga

Zatim se osvrnula na turbulentan odnos Maje Marinković i Filipa Cara:

- Ne znam da li se neko žensko više ponizilo od Maje. Treba nekome da izađe na oči. Jadno mi je ono što sebi dozvoljava, stvarno mi je... blam za mladu žensku osobu. O Caru da ne govorim, on je priča za sebe. Caru je lakše da bude ološ sa Majom, nego ološ sa Dalilom. Iako se čini da je jak verbalno, to nije tako. On govori da je zamenio katastrofalnu vezu sa Dalilom za vezu sa Majom. Da li je veza sa Majom bolja ili mirnija, neka mi neko kaže?! Dalila i on su bili dva leptirića u poređenju sa Majom, ovo je pakao i katastrofa. Rekao je kako ne može Dalilu, jer je loš čovek, ali mislim da bi on prešao i preko toga. Kad Maja ne bi bila ovde, sigurno bi se vratio Dalili, prešla bi ona i preko vređanja. Dalila ima puno mozga, bez obzira šta je uradila, u ovom momentu bi išla i protiv emocija, samo da zadrži neki integritet - rekla je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

09:34 PRVA DISKVALIFIKACIJA U ZADRUZI: Sandra REŠIĆ otkrila šta se sve dešavalo u KARANTINU, jedna devojka napravila HAOS