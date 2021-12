SANDRA REŠIĆ OTKRILA SVE O DALILINOM PLANU! Priznala da nju više poštuje nego Dejana, Dragojevićka joj odmah ODBRUSILA! (VIDEO)

Zadrugari su birali između Dalile Dragojević i Filipa Cara u emisiji "Nominacije". Naredna koja je nominovala bila je Sandra Rešić:

- Što se tiče Filip Cara nema tu šta da se priča, što nije rečeno. On jeste ološ, i njegovi postupšci su kriminalini. Odnos sa Majom, pakao Vijetnama, ne zna se gde vam je glava. On i ja se nismo posvađali van crnog stola,svađali smo se zbog komentara koji se njemu nije sviđao - rekla je Sandra o Caru, pa kometnarisala Dalilu:

- Što se tiče Dalile, provocirala si me, peckala, vređala, a ja tebi ništa nisamr rekla. Mene to nije povređivalo, ali nisam ti ćutala. Ti si govorila neke stvari. Čini mi se da sam prostrudirala tvoj način svađanja. Na tvoju sreću, a na tuđu nesreću dobiješ ljude jer te se plaše. Ja mislim da ti pamtiš svaku sitnicu ljudi koje ti kažu, i da ih koristiš. Nikoga ovde ne smatraš drugom, a ne prjateljem. Ja sam veoma sreća, za razliku do Tare. Zbog svega toga što radiš izgleda da si ovim ljudima Bog otac, a svi misle najgore, a ti si samo Bog otac za Dejana. Ti i dalje reaguješ na Cara kao ranije. Ja smatram da Dejana ne voliš, možda ima ta empatija, nadam se da ćete se pomiriti. Ja mislim da ti radiš ono što tebi treba, a ne nekom drugom - rekla je Sandra.

- Ako tako kažeš onda ipada da njega neko tera da se druži sa mnom - rekla je Dalila.

- Ne, ne ne mislim ja to. Mene ta priča ne zanimam, mene ne zanima to. Ja sam o Caru rekla vrlo lepo nomunaciju. Ja ću nominovati Cara, a Dalili ću ostaviti.

- Bez obzira na sve, prema njoj imam više poštovanja nego prema Dejanu - rekla je Sandra.

