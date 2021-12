OŽENJENI ZADRUGAR PRVI PUT PRIZNAO EMOCIJE PREMA MIMI: Ovo je neka vrsta zaljubljenosti! Nastao haos u Beloj kući! (VIDEO)

Uveliko traje porodični sastanak, zadrugari rešavaju probleme koji su se nedavno desili. Komentarišu loše međuljudske odnose, a trenutna tema kojom se bave je odnos Nikole Grujića i Mime Šarac i njihova međusobna ljubomora koja je kako zadrugari kažu neosnovana jer nisu ozvaničili svoju vezu.

- Odgovorio sam na to ljubomorisanje za Marijanu - započeo je Gruja.

- Druže, vi niste normalni - skočio je Janjuš.

- Zamerio mi je jer smo imali dogovor da spavamo zajedno, a došla je Marijana.

foto: Pritnscreen

- Radi se o tome, nebitno je da li je tu Marijana ili će da pere veš ili sudove, nego ako toliko pričaš o zaljubljenosti, treba da ispoštuješ dogovor. Ako jedva čekaš da spavamo zagrljeni, nema smisla da legne sa Marijanom.

- Sve se slažem, ali samo pod uslovom da ste zajedno - dobacio je Đedović.

- Iskreno, shvatio sam da mi znači, onda kada sam video da sam skočio na nekoga zbog njega. Nisam mogao da slušam da joj neko je*e mater - naveo je Gruja.

- On ima prava da kaže svoje mišljenje, moramo da ga pustimo da razgovara, ovo je porodični sastanak gde treba da kaže svoje mišljenje - dodao je Đedović.

- Ustani i kaži šta misliš, nemoj da ispadaš smešan - rekao je Karić.

foto: Pritnscreen

- Ovi retardirani ljudi ne kapiraju poentu. Ponovviću, shvatio sam da mi znači, jer sam prvi put za ceo boravak ovde napravio skandal i ušao u žestog obračun zbog nje. I to sam uradio prema dečku koji meni nikada ružnu reč nije rekao. To me plaši i brine me. Plašim se sebe, ulazim u neki dubok odnos i gde neću moći da budem imun na neke stvari. Ušao sam ovde da zaradim pare za svoju decu na prvom mestu, a ne da ulatim u sukobe, ali sam neko ko brani ljude koji mu znače, bilo sestra ili drug ili devojka. Imamo sve elemente veze, ali nismo u vezi. Ovo je neka vrsta zaljubljenosti - govorio je Gruja.

- Uvek ćeš se osećati bezveze, jer si neodlučan i biće ti tako dok ne doneseš neku odluku. Mima da li je ovo sada tebi u redu, ljubite i mazi a ne priznaje? - ubacio se Čorba.

- Imam samo jedno pitanje, šta je konkretan razlog da sa ovom devojkom ne uđeš u vezu? - pitao je Zola.

foto: Pritnscreen

- Ne vidim da odnos ima perspektivu - odgovorio je Gruja.

- Kakva crna veza, čovek ima dvoje dece - urlao je Mića.

- Šta bi najviše voleo, hajde reci nam? - pitao je Čorba.

- Rekao sam lepo šta sam imao - rekao je Gruja.

- Neka kaže Mima šta ima - vikao je Mića.

-Nemam šta da komentarišem - rekla je Mima.

- Ja ove sezone gledam stvari sa strane, ne želim da ulazim u sukobe zbog svog mišljenja. Ne pada mi napamet da se koljem ovde sa ljudima, ne želim da najebem i izvučem deblji kraj. Nikada nisam video lošije ljude ovde i sa lošijim stavom. Meni je Gruja juče rekao da je došao da zaradi pare za decu, a spava do pet popodne, radi ovo što radi, sam je kriv za sve. Još jedna stvar, fascinantno mi je kada kažu ljudi da su napolju jedno a ovde drugo. Mnogi su ovde svesni spoljnjeg sveta zato i ne rade loše stvari, kao Mića koji nije grešku napravio. Tebi ako nije dovoljno što ti stižu čestitke i pozdravi od porodice to je nešto drugo. To je moje mišljenje i to je tako, ne razumem potrebu da mi se neko meša u to - govorio je Čolak.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Elena Karić objavila detalje obreda