OŽENJENI PEVAČ PRVI PUT PRIZNAO KOLIKO MU JE TEŠKO ZBOG RIJALITI AFERE: Ne mogu da verujem šta sam dopustio zbog klinke! (VIDEO)

Oženjeni pevač Nikola Grujić Gruja progovorio je o svom braku i aferi sa Milanom Šarac.

Grujina žena nekoliko puta se oglasila i istakla da čeka da joj se muž vrati iz rijalitija, a ovaj put je on iskreno pred kamerama pričao o porodici.

foto: Printscreen/Instagram

- Dotaklo me je ovo. To što se dovelo u pitanje moja ljubav prema deci, to je bolesno. Deca su mi sva na svetu. Na trećem mestu Martina, navela me je da sam ljigav, a posle normalno komunicira sa mnom. Irma je Nevenu uvredila, a ona ide i staje na njenu stranu. Bolesno je da Irma priča onakve stvari, a posle da se uvlači. Ne mogu da verujem šta sam dopustio zbog klinke. Mnogi ljudi su mi pričali čime se bavi, ali ja to nisam izgovorio. Neko ti priča takve uvrede, a ti sediš pored njega, namiguješ i jedeš - rekao je on.

Kurir.rs/K.Đ.