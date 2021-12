MAJA MI TRAŽI STVARI KOJE SU BOLESNE: Filip Car priznao da mu sa Marinkovićevom nije lepo u vezi! Volim je, ali je POSESIVNA

Filip Car se iznervirao nakon izlaganja Maje Marinković koja se složila sa Stefanom Karićem da on ne demantuje loše komentare o Maji, već se ćutanjem složi sa njima.

Karić je istakao da Car nijednom nije ustao da odbrani devojku Maju.

- Nijednom do sada nisi ustao da je odbraniš, da demantuješ - rekao je Stefan Karić Caru.

- Morate shvatiti, meni da nije lepo sa Majom, da mi ne pašu... Ja već sada imam bolji sa njom nego sada. Ja Maju volim, ona je ljubomorna, posesivna, ima visoke kriterijume. Ja pokušavam da ih ispunim jer ih volim - govorio je Car.

- Da li je slučajnost to što se Dalila vratila Dejanu, pa Maja sada nema strah da će se vratiti tebi? - pitala je voditeljka.

- Ja sam Maji na neki način dužan, prevario sam je. A sada što ljudi misle da ja spuštam loptu... Ja Maju mogu da ostavim, bilo bi haos par dana, ja bih to izdržao. To bi stalo. Nadam se da će ona kroz vreme da shvati da su neke stvari koje mi traži bolesne. Jedino da i ja nju uslovljavam isto... Znaš koliko me boli briga gde je ona gledala, ali ona se smori kad je to pitam - istakao je Filip.

- To nije tako, i ti meni zameraš, samo ja tebi u većoj količini - rekla je Maja.

- Ja tebi zameram jer ti meni zameraš. Pre neki dan sam je pitao da li vidi koliko je to bolesno. Ja jesam posesivan i ljubomoran i to je tako, ali ako mi nije partner ljubomoran toliko, nema potrebe ni ja. Nema potrebe da zameram, ovde ima kamera, znaću sve. Mogu da sednem na trem i da me nema pola dana. Saznaću. Teška je tema, ne razume ona danas, glupava je - dodao je Car.

- Ja jesam bolesno ljubomorna i posesivna, ali nikad bez pokrića. Ja sam mu verovala, on me je prevario. Moraće mnogo vreme da prođe da ga povratim, ako i budem mogla. Jesam ja ljubomornija od njega, ali nije to kako on kaže. Obostrano je - istakla je Marinkovićeva.

- On meni kaže da su mi tu tri bivša momka. A njemu su tu tri devojke sa kojima je bio, dve dok je bio sa mnom. Ne može da se poredi. A da ne govorimo stvari u spoljnom svetu, ali ljudi nisu realni - rekla je Maja.

- Janjuše, da li imaš nešto da dodaš? - pitala je voditeljka.

- Ona sada kaže da Filip nije iskren u ovom odgovoru i naravno da nije. Nikada neće reći stvarno, ne treba mu tenzija - ustao je Janjuš.

- Ako sam ja najgora, šta ti ljudi rade sa mnom? Oni bi i sad hteli da budu sa mnom, jer sam ja ja. Sa tolikim žarom ovo prića... mene ne interesuje njegov odnos sa Sandrom Čaprić, ne vidim ga. Znači da ga nešto boli - odbrusila je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.

00:11 MOLIM FANATIKE DA PRESTANU DA MI PIŠU NA KUĆNU ADRESU: Mina Vrbaški JAVNO SPALILA pismo u kome se pominje Car