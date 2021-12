NASTAVIĆE SE DEJANOVA SUMRAK SAGA! Dragojevićeva prijateljica osula paljbu po njemu i Dalili zbog POMIRENJA, razočarana! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora otvorila je dušu Drvetu mudrosti i raskrinkala aktelne cimere.

- Kakva je situacija u kući? - pitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Viktorija i Marko su se pomirili posle svega. Ona je išla i prepričavala na svoj način, on na njegov. Ja Cara ne smem da pogledam, ide tema za Dejana i Dalilu, mahinalno pogledaš, a on hvata poglede kao Maja i kreće da priča, a ti ne želiš da ga slušaš i ne slažeš se sa njegovim mišljenjem. Užasno je to što rade, žene dovode muškarce do diskvalifikacije. Guja i Mima, sinoć je bojkotovao emisiju. Svaki čovek koji je ušao u sobu, on pita da li će biti kriv za sve... Sad spavaju kao sardine, ko zna šta je sve bilo. To mi je tek isfurana priča... Naljutio se na Mimu zato što mu je rekla da će da dođe kod njega u krevet, a blejala je sa Marijanom, možeš da zamisliš.

Matora se osvrnula na odnos Dejana i Dalile Dragojević, ali i Filipa Cara.

foto: Printscreen

- Sva pitanja koja dolaze su realna, toliko su kontradiktorni. Sve što pričaju je sumanuto, pogotovo Dejan. Mi koji komentarišemo vrtimo priču u krug, imam milion situaicja, a šlagu tek da ne pričam. Realno je da zalepi sam sebi i Dalili, a realno je da zalepi i Caru. Kompleksi, sve ga to izjeda i našao je šlag. Svi koji smo komentarisali rekli smo da može da bude i jedna i druga strana u pravu. Na Carevom mestu bih pustila i rekla je l' to sve što imaš da mi uradiš, to bi bio veći mangup. Dalila posle onoga što je išla da šutira Dejana nema pravo ništa da kaže kad joj kažu ljudi. Za razliku od Dejana, Dalila daje sve odgovore, ko je sluša. Mislim da će svašta još da se dešava, Car će komentarisati. Dejana će svaka reč da zabode i prevrne želudac. Mislili smo da nema dalje, ali ima. Videćemo da li će se nastraviti Dejanov harakiri i sumrak saga. Po Dalili sam znala da spuštanje lopte ne vodi ka prijateljstvu, nego ovo što se desilo. Stvari morbidne koje Dejan izgovara, to mi je jezivo - govorila je Jovana.

- Da li misliš da je Dalila i dalje zaljubljena u Cara? - pitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

Ne mislim, to je neka sujeta. Ona je povređena, ostavljena na odvratan način, nisu seli, priča je nezavršena. Uvek će ostati ovako. Ne moćže tek tako to ludilo da se preseče. Ona se vratila Dejanu, to nije ljubav, kad je ostavljena, onda se zapitala. Ovde je najgore kad se čoveku desi samoća. Caru je kao super sa Majom, ne zna šta ga diraju, a on jedva čeka da odgovori na pitanje. Njega Maja celu emisiju čačka, a on je skoncentrisan i čeka pitanja Dalile i Dejana, javio bi se na svako pitanje prvi. Čim Car i Dalila i dalje raspravljaju, prebacivanje i sećanje na prošlost. Nije čist Car, a nije čista ni Dalila. Nije ludilo i zaljubljenost, ali je povređenost i sujeta - objasnila je Matora.

- Kakve su njegove emocije prema Dalili? - pitala je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Caru Maja nije toliko dobra, nije mu lepo u odnosu sa Majom. Kad su se makljali rekao mi je da ne može da pomogne od nje. Dešavaju mu se stvari kao Janjušu. Da je njemu toliko lepo sa Majom ne bi razmišljao da li je bio u pravu kad je ostavljao Dalilu. On se toliko opteretio mirenjem Dalile i Dejana, samo razmišlja o tome. Otišao je na radio i rekao da pričajku o njemu, druže i ti pričaš o njima. Dalila dobije pitanje, a ona odgovara. Car je aktivniji nego ikada, pogotovo otkako su se njih dvoje pomirili. Jako mu je stalo da dokaže da je bio u pravu za sve. Maja da je pametna i da sluša kako Car komentariše, ne bi bila sa Carem. Ne da će biti haosa, nego samo čekam da vidim šta će se desiti - nastavila je ona.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Elena Karić objavila detalje obreda