DALILA PONOVO U AGONIJI! MUJIĆKA PLAČE ZBOG MAJE I FILIPA: Njihova ljubav je lažna! Matoroj pala roletna, pa joj očitala LEKCIJU!

Dalila Dragojević izašla je iz Bele kuće i sa Markom Đedovićem razgovarala o celokupnom odnosu sa Filipom Carem.

Dalila je ubrzo počela da plače kada je još jednom shvatila šta joj je Car uradio.

- Ne može on da se pomiri sa mnom, ali ja ne mogu da verujem da se to desilo u tako kratkom periodu. Ja sam rekla da mi nije logično da se ovde zameraš za glupost, a ovde ti se zove bivša ljubav. On meni sinoć kaže, ne 5 puta smo imali se*s, ne znam šta hoćeš ti... Opet ja bolesna, jutros do devet ujutru se prisećam naših poljubaca - rekla je Dalila.

- Rekao sam i Dejanu isto, nenormalne su mi tvoje reakcije za stolom, ne kažeš svoje mišljenje - nastavio je Đedović.

- Rekla sam da mi se zgadio i da ne mogu da verujem da se ovo desilo. On je pritom meni prebacivao zašto ja ne želim da imam intiman odnos sa njim, kao zbog Dejana i osećaja prema Dejanu... Kao da je sve vreme tražio neki rozlog koji je bio čvrst, da bi me ostavio, sad priča da smo bili nesrećni. Nemoj da priča u moje ime, nek priča u svoje. Nema razloga, ja više ne mogu, jutros sam se isplakala, nisam oka sklopila. Čas se smejem, čas plačem - rekla je Dalila.

Dalila Dragojević kasnije se "obrušila" na Jovanu Tomić Matoru, pa je tom prilikom Matora ustala i žestoko zaurlala na Dalilu.

- Neću da se dereš ne mene, boli me ku**c! Nit sam nad*kana niti išta, pričam najnormalnije - rekla je Matora.

- Jesi nadrkana si...Šta se dereš na mene - rekla je Dalila.

- Pa, brate, napadaš me ovde... Šta treba da te opslužujem, nit sam nervozna nit išta? Ti nisi normalna, priviđaju ti se stvari ovde - rekla je Matora.

Dalila Dragojević uputila se ka hotelu, gde su se nalazili Stefan Karić i Marko Đedović, pa su nastavili da pričaju o njenom odnosu sa Filipom Carem.

- Ne znam šta da radim i kako da se ponašam. Ponašaću se ovako, bolje je, nego da razbijam ovde - rekla je Dalila.

- Eto, folirant - dobacio je Đedović.

- Evo sad folirant... Pa, ja ne znam kako da se ponašam jer meni ovo sve njihovo laž - rekla je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

