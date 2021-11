DETALJI TAJNOG SUSRETA DALILE I DEJANA SA ADVOKATIMA: Brisala mu sve podatke iz telefona, a zbog ove slike nastalo opšte LUDILO

Dalila i Dejan Dragojević otkrili su detalje susreta sa advokatima, koji se desio pre nekoliko dana. Tom prilikom pojavio se i njihov zajednički prijatelj, koji je doneo njihove telefone i platne kartice.

Dalila je tada Dejanu brisala sve podatke iz telefona, šifre za kartice, kao i fotografije, a onda je Dejan njoj pokazao sliku njenog oca na telefonu. Sinoć je dobio pitanje zašto je to učinio.

- Ona je htela sve slike da obrišem, kada sam listao slučajno je naišla ta slika. Pitao sam je da li da brišem to i da to treba da je podseti na vreme kada je bila normalna. Ispala je tada ozbiljna svađa, posle mi je bilo žao. Sve me je vratilo na ono pre nego što smo ušli u rijaliti. Izvinjavam se dečku koji je bio s nama. Sve me to ponekada sastavi, sve se gasi, ali postoji to nešto u grudima. Nešto me hvata, ne znam šta je to - odgovorio je Dejan.

- Šta misliš, zašto ti je pokazao tu sliku? - pitao je voditelj Dalilu.

- Možda da bi me podsetio na sve. Mislim da je hteo da me na neki način povredi, a onda sam posle shvatila da je hteo da me vrati na to koliko sam povredila oca. On zna koliko ja volim svog oca i da mi je on uvek na prvom mestu. Moja majka jeste moja majka, kao drugarica mi je, ali njega samo kad vidim dovoljno mi je da zaplačem. On mi je jedini pritisak i samo o tome razmišljam kako se on oseća i kako je njemu - odgovorila je Dalila.

- Kako da ne, vraćao sam 2.650 slika da bih tu jedino pokazao, bilo je nemoguće - dodao je Dejan.

- Ona je rekla da se ja plašim da me Filip zvao da uzme pare - dodao je Dragojević.

- Pa nisam ja Ljuba Zemunac, šta vam je - ubacio se Filip Car.

- Ja sam znao da od toga nema ništa i da ti nisi u tom fazonu, nego je to ona govorila, ona kao da je htela da me zaplaši - nastavio je Dejan.

Podsetimo, Dalila je u "Zadruzi 5" prevarila Dejana sa Filipom Carem, koji je onda nju prevario sa svojom bivšom devojkom Majom Marinković.

