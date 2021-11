ŠUŠKA SE DA ĆE ONA UĆI U RIJALITI, A SAD OPLELA PO DALILI I DEJANU: Dragojevići su hteli da naprave igricu, a ona se ZANELA!

Pevačica Rialda Karahasanović je dala svoj sud o Dalili i Dejanu Dragojeviću.

Šuška se da Rialda hoće da uđe u rijaliti, a sada je komentarisala učesnike u emisiji "Pitam za druga".

- Šta reći, a ne zaplakati? Ne znam šta bih rekla, to kao imali smo probleme u braku pa smo došli da ih rešavamo u rijalitiju. Pa onda to pravljenje bebe sa drugim čovekom, a sad praviš sa drugim. Tek je novembar, a šta će biti do juna... Ko preživi pričaće - istakla je Rialda u emisiji, a potom dodala:

- Ja generalno nisam to birala, ja sam bila od deset meseci devet meseci u vezi, uvek sam gledala da rešavam te stvari u blažoj formi. Najbolje kad kažu ''To je moja iskrenost i spontanost'', onda bolje da ne izlaziš iz kuće druže. Ako misle da je super što sad dobijaju pitanja i novine su pune njih, ali novine pune čega.

- Moje mišljenje je da su Dejan i Dalila imali u vidu da naprave igricu, samo što se Dalila zanela i to je otišlo u nekom drugom pravcu - dodala je Karahasanovićeva.

