KENAN JE UDARIO I PLJUNUO RIALDU, A ONA JE OVAKO GOVORILA O NJEMU! Njene reči bukvalno sve ostavile BEZ TEKSTA!

Rialda Karahasanović i Kenan Tahirović važili su za jedan od najskadnijih parova koji su izašli iz popularnog rijaliti programa.

Upravo zato je kao bomba nedavno odjeknula vest da je Kenan fizički nasrnuo na nju. Svoju ispovest Rialda je dala u Jutarnjem programu Kurir televizije, gde je kroz suze pričala kako ju je Kenan udario i pljunuo u lice.

foto: Kurir televizija

- Banalna je svađa bila u pitanju. Bukvalno, promašili smo izlaz sa autoputa i tu je nastala svađa. Vozili smo se onda ka stanu, onda je on rekao da su u pravu ljudi koji su loše pričali o meni. Rekao mi je da sam devojka lakog morala. Ja sa rekla da ako je narod u pravu za to što kažu za mene, onda su u pravu i za njega, a kažu da je druge seksualne orijentacije i da ima odnose koji nisu normalni. On se na to okrenuo ka meni i pljunuo me u lice, nakon toga me je udario. Nije on mene refleksno udario. Da je on izašao i priznao šta se desilo, ja ne bih govorila o tome sad. Ja moram da ispričam svoju istinu. Onda je on izašao iz auta, ja sam se prebacila na mesto vozača a on je ostavio ključeve u sandučetu i to je to. Posle je tu bilo par poruka, on je hteo da se vrati i da se izvini, ali nakon takvih stvari nema izvinjenja. Ja njega tad nisam prijavila. Nakom svega toga nemam želju da ga vidim. Sve njegove poruke, uvrede imam sačuvane - ispričala je Rialda tada.

Međutim, pre ovog užasnog događaja Rialda je gostovala u našem "Kontrashow", jedinoj noćnoj emisiji koju vode žene, a na ono što je tada rekla o Kenanu niko nije ostao ravnodušan.

foto: Kurir televizija

Kako se ovog petka prisećamo najboljih momenata iz prethodnih emsijia, prisetili smo se i onog u kome je Rialda sa puno ljubavi govorila o Kenanu.

- Koji glumac bi mogao da zameni Kenana - pitala ju je voditeljka.

- Kenana ne može niko da zameni, mada i on sam je odličan glumac, ali niko ne može da ga zameni - rekla je Rialda tom prilikom.

foto: Kurir televizija

Nakon ovih njenih reči Kenan sigurno nije ostao ravnodušan, a kako će reagovati posle cele drame mladog para, ostaje nam da vidimo.

Kurir.rs

Bonus video:

01:25 Rialda Karahasanović plače dok govori o batinama koje je dobila od bivšeg dečka Kenana