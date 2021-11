KO JE DEJAN DRAGOJEVIĆ? JANJUŠ DAO OŠTRI SUD: Bio si folirant i katastrofa, videćemo da li ćeš IZDRŽATI! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš podelio je dva srednja budžeta nameni Tari Simov i Dejanu Dragojeviću, a mali Tanji Jovićević.

On je prvo za Taru rekao da je najvrednija, kao i da ne treba da dozvoli situacije koje su joj se dešavale za Miljanom.

- Tanji moram da dam mali budžet, ne provodimo dosta vremena ovde. Uvek pričam dobre stvari o tebi, nisi ni ti nikad loše rekla o meni. Ne znam zašto se ne boriš, imala bi svašta da kažeš. Ne moraš nikoga da vređaš - govorio je Janjuš.

foto: Printscreen

- Zašto da se borim preko tuđe muke? Ovo nije moja profesija, svako zarađuje na svoj način. Samo ovde nisam profesionalac i ponosna sam na to - istakla je Tanja.

- Nije bitna sila, nego tvoj stav i karakter i reč koju zaslužuješ ovde. Znaš naš odnos, iskreno ti kažem, posle izlaganja sa Majom ne znam ni kome dajem srednji, ni kome mali - nastavio je on.

foto: Printscreen

- Dejanu dajem srednji budžet. Da mi je neko pričao pre tri meseca da ću da mu dam srednji budžet, ne bih mu verovao. Ja sam ovog Dejana pitao u radiju ko je on, jer većina nas ne veruje da je ovo Dejan Dragojević. Ako izdržiš ovako, onda si dobar momak. A ako se povratio ono što si bio... Em folirant, em katastrofa. Dejan Dragojević u sezoni tri, kad prođeš pored njega, nije niko mogao da mu se obrati. Nije bilo 4 osobe sa kojima je pričao. Oprostio sam ti sve što si mi govorio. Znaš i sam, obe sam strane doživeo u ovoj situaciji. Mogu da pretpostavim kako je bilo osobama sa moje strane, ali znam kako je tebi, mada ti je dosta teže. Jer si ovde sa ženom. Svako od vas troje treba da traži sreću. Ja neću nikoga da vređam, ako imam nešto da kažem, reći ću. Sačekaću kraj rijalitija da vidim. Ne bih rekao da se foliraš, ali videću - pričao je Janjuš.

- Ovo sam ja - odgovorio je Dejan.

foto: Printscreen

- Iskreno mislim da si dobar čovek. Kao što sam rekao Dalili, za mene ste isti, nisam ni za tebe, ni za nju, ali ću uvek reći šta mislim. Od mene imaš srednji budžet. Dalili bih čak dao i veliki, jer me nije vređala, čak kad si me ti vređala, nju to nije zanimalo. Nisam nikad o vama ružno rekao u rijalitiju - nastavio je košarkaš.

- Ja ti se još jednom izvinjavam - dodoa je Dragojević.

Kurir.rs/K.Đ.