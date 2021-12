DRUGARICE PROKLETNICE! Dalila zanemela zbog Matorinog izlaganja: Caru udarila na čast, pa ga ponizila kao nikada do sada! (VIDEO)

Tokom "Nominacija", Jovana Tomić Matora, svojim izlaganjem je izazvala muk za crnim stolom i ostavila Dalilu Dragojević na ivici suza.

foto: Printscreen/Zadruga

Fran Pujas je prvi izneo svoje mišljenje.

- Ne znam čemu potreba za svim tim. Car zna u kakve probleme će da se uvali. Ovo sa Dejanom što se dešava, ja mislim da je ona svesna jer ublažava jednu stranu. Ovo se ne može obrisati, uvek će se on sećati. Šaljem Dalilu u izolaciju - rekao je Fran.

Jovana Tomić Matora je sledeća ustala da nominuje:

foto: Printscreen/Zadruga

- Biram kako se obraćam. Ali neke stvari me mnogo iznerviraju. Zamerila sam joj to. Nisam neko ko oprošti za sekund. Ti si druga osoba koja može tako da me iznervira. Jako utičeš na mene. Naljutila sam se i ne znam više ništa. Ona se plašila da ostane sama. Ne bih volela da se izgubi. Ona je opterećena dosta... Nema potrebe da maštaš - pričala je Matora.

- Provalila sam u trenucima kada te uhvati ludilo, počeo si da ponavljaš u krug. Ti si besan na sve nas. Da možeš... Smatram da mnogo ljudi to komentariše ali neće da ti kaže. Time izražavaš revolt i bes. Nemoj da pričaš da se kaješ kada se ne kaješ. Šaljem Cara - završila je Matora.

Kurir.rs/M.M.

