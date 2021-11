POLJUBILE SE MATORA I MC ALEKS! Nova veza na pomolu, pred milionima priznale da li će biti ZAJEDNO! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora je priznala Dalili Dragojević da su se ona i MC Aleks poljubile nekoliko pua.

Sledeće pitanje bilo je pročitano Mc Aleks:

- Kako možeš da ležiš sa Matorom ispod pokrivača

- Da, pa mogu, ako mi prija to češkanje, što ne mogu. Pričali smo Jovana i ja, mislim da sam ja sad dala malo više vremena da uvidim neke stvari sama sa sobom i verovatno zbog toga ljudi misle da dajem Jovani lažnu nadu - rekla je Mc Aleks.

- Aleks skroz drugačije priča Matoroj neke stvari ovde i pod pokrivačem. Ne znam do čega je. Ti svaki put kad ustaneš, ti je spuštaš na neki način, a znaš koliko se zalaže za tebe, ti si joj ovde na prvom mestu, pored nas koje voli, i ona tebe stavlja na prvo mesto. TI si dozvolila da te ona poljubi u ugao usana, što smatram da ako si tog stava, nećeš dozvoliti ni to češkanje - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta se desilo od sinoć - viknula je Matora.

- Sinoć sam to dozvolila da bih videla da li mogu to sa njom, videla sam da mogu - rekla je Mc Aleks.

- Već treći put nam se dešava isto. Da imala sam razumevanja, treći put se vraćam. Ne razumem čemu taj preokret, mislila sam da ako budem imala strpljenja, da će se sve promeniti. Ne bi nam se odnos promenio zbog veze, nije sve prst u pič*u - rekla je Matora.

Jovana Tomić Matora, nakon sukoba sa Mc Aleks, došla je sa Dalilom u izolaciju i izjadala se oko svega što je muči.

- Sinoć sam je poljubila na blic, više puta, kaže da je shvatila tada da ne želi da se poljubi sa mnom. Ona je sinoć to uradila svesno da bi videla da li može da se ljubi sa mnom, čekaj jel ti mene za*ebavaš? - žalila se Matora.

- Razumela sam je u nekim situacijama, ali ovo je već preterivanje - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Znaš šta je meni krivo, priča sa tobom, Rešićkom ili sa mnom, odjednom ustane i? Šta ti to govori? Devojka se sprda sa mnom! Svaki put kada se ovo desi izgleda kao da raskidamo! Kad se to desi ona ide od jednog do drugog, pa govori kako je tužna, kako ne može da se odupre ovom osećaju - nastavljala je Jovana.

- Rekla sam joj ako ti Matora prija samo zbog ćeškanja, onda može da te češka bilo ko - rekla je Dragojevićka.

- Češkam se ja i sa tobom, ali nije to isto! Mi se češkamo sa strašću, da se razmemo ne mogu ja da te češkam isto kao i Car! - govorila je Matora.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:05 MATORA NAŠLA NOVU DEVOJKU, A EVO SA KIM SANJA PROVODI VREME! Stankovićeva uživala sa NJOM, a onda je usledio POLJUBAC! (VIDEO)