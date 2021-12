SAD JE JADNIJA NEGO DOK JE PLAKALA I VARALA MUŽA! Car brutalno ponizio Dalilu, Dejan pokušao da opravda svoje ponašanje! (VIDEO)

Dejan Dragojević prvi je nominovani zadrugar, a nakon te odluke imao je priliku da prokomentariše odluku zadrugara.

- Zahvalio bi se svakom ko me je poslao, taman ću malo da odmorim. Nisam hteo da se ovo izdešava, niti sam kalkulisao. Desilo se šta se desilo, da je normalno nije. Neke stvari su neoprostive, ali pokušavam da pređem preko toga. Smatram juče kad sam video bacanje, svatio sam koliko i vredim. Poistovetim dve situacije i dignem sebe i shvatim da značim sam sebi kad su odabriri u pitanju. Pogledam sa strane i bude mi žao, imam žal prema njoj. Što se tiče našeg odnosa koji smo krenuli, pokušaću da ima toleranciju prema svemu, smatam da bi ona trebala da ima prema meni. Da li su se ljudi razočarali, po kućim verujem da jesu. Nisam odabrao da patim u sebi i bolje da mi je lice tužno, a da osećam u sebi da se vraćam. Meni je trenutno lepo, ja to osećam. Faca mi je ovakva jer moram da slušam i osećam se kao da sam otišao na seanse. Moj život nema veze sa ljudima ovde, svako ima pravo da kaže i zato se ne ljutim. Da li sam oprostio ili ne, kako će to izgledati neka se posmatra. Nema potrebe da njoj neko nabacuje. Ovo je iskreno dešavanje i ne može da se sakrije - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Što se tiče nominacija ništa novo i ništa što već nisam čula. Zahvalila bih se ljudima koji su imali iskreno mišljenje o meni. Većina je pričala lično o sebi, a koristilo moje ime i prezime. Zahvalila bih se ljudima koji su rekli lepe stvari o meni, a ne samo loše. Meni nominacije znače, slušam ljude koji imao vredan i kvalitetan komentar. Neka misle da smo foliranti, bili smo i na početku, i u trećoj sezoni. Ja želim da svako bude foliranti kao mi i da brane stavove na svojim nogama. Kad vidite sa kakvom sbodobom ste bili spremni da uništite svoj život - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Jedino se obradovala advokatu kad je potpisivala kod kante za smeće. Do pre tri nedelje je on bio spodoba sada sam ja. Mogu da budem surov i na današnji dan, žena ništa ne može da podnese. Jadna je sad, a ne kad je plakala i varala muža. Sada je najjadnija! Koje ti temlje imaš da pričaš? Ko si ti? O čemu ćeš ti da pričaš? Ti si ljudska spodoba - dobacio je Car.

Kurir.rs/I.B.

