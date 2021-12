BRUTALNO SUOČAVANJE! CAR IZNEO SVE ŠTO MU JE DALILA TAJNO PRIČALA, DEJAN SPUSTIO GLAVU: Rekla je da će mu uzeti honorar, kuću, SVE

Zadrugari večeras biraju između Dalile i Dejana Dragojevića tokom nominacija.

Prvi je nominovao Filip Car koji je nedavno sa bračnim parom imao sukob.

- Dalila je iskrena samo kad joj je to potrebno, kad joj to ide u korist. Iskren čovek priča uvek onako kako jeste. Ona i one stvari koje priča Dejanu, zna da ih može pričati iskreno. Time samo šteti njemu. Ja sam se u njenu iskrenost uverio, znam jako dobro kada je iskrena, a kada je neiskrena. Između to dvoje ljudi, imam toliko toga da kažem... A ne znam šta bih rekao o njima, veruj mi da ne znam. Da im stajem na muku, mislim da je nepotrebno, imaju dovoljno problema i pritiska. Rekao sam joj jednom prilikom da neću da se svađam sa njom kad joj je najteže. Nema potrebe da joj stajem na muku, ne želim. Ne znam šta bih rekao o tim divnim ljudima, probao sam da razmišljam o Dalili, rekao sam i Maji na garnituri, nisam bio ravnodušan prema Dalili kad sam krenuo sa Majom - govorio je Car, pa nastavio:

foto: Printscreen

- Znao sam da je loš odnos, ali te prve dane sam lagao. Sad sam voda sa emocija, totalno ravan, pa mi je člakše da pričam. Ali prvo to vreme nisam bio. Čak možda, sve dok nismo išli u Amidži, dok nisam shvatio da nema potrebe da pričam sa njom i van kapije. Mislim da se tada predodredila na Dejana, mislim da smo tada došli čisto u glavi. To mi je značilo da sam se ohladio, posle toga njene reči, postupci, dela, nemam ni osećaj da sam bio sa njom. Pokazao sam da moja kosmička zaljubljenost nije bila takva, pokazala je i ona da nije takva... Čim se vratila Dejanu, pokazala je da to nije bilo toliko jako... Može ona da zavara čoveka. Kad je pogledam u oči, ima neke tužne oči u momentima, koliko god da je bezobrazna, ima oči kao da se napatila kroz život... Imali smo dubokoumne razgovore, otvorila mi se, inteligentna je, može sa njom lepo da se priča i razgovora. Mislim da je van kuće i opuštenija u razgovoru, da je ugodno razgovorati sa njom. Inteligentna je, ali nije pametna, postupci to govore. Kada te pogledam u oči, vidim tu tugu. Da li je to zbog braka, nešto što nosiš iz prošlosti, kao da nisi svoja i čista sama sa sobom. Imam osećaj da se pogubiš... Žao mi je nje u nekim situacijama, mislim da je i nje mene žao ponekad. Mislim da ljudi ne iznose toliko mišljenje o njima za crnim stolom, jer bi njima bilo još teže. Mislim da nije bila 100% iskrena sa mnom, ali da nije ni sada sa Dejanom. Ona je jako dobar govornik, vešto manipuliše pričom, od veresije bi napravila pazar - pričao je Car.

foto: Printscreen

- Ti nisi iskren u ovoj priči, ukočio si se sav, pričaj o meni iskreno, nema potrebe da me štediš sada kada mi je dobro, kad me nisi štedao kad mi je bilo najgore. Prvi si me uvredio u hotelu kad si mi rekao da si dr*lja, ostavio me onako... Nisam za žaljenje, nemoj me štedeti. Kao ja imam tugu u očima, kakvu tugu? Mogu da imam tugu u očima kao žal za sobom - rekla je Dalila.

- Ja sam pričao da si ti loša osoba, nadmena, arognatna, da ni pred čim ne prezaš, da ti ništa nije sveta, ali baš nekad kad te pogledam u oči, nekad me podsetiš na mene, da se napraviš nekad lošija nego što jesi. Ne znam šta da kažem, nebitno ko je prvi počeo, jesam te povredio, nije trebalo da te onako ostavim... - govorio je Car.

- Definitno ne na taj način - uzvratila je Dragojevićka.

- U suštini, ja sam prvi taj koji ti je naneo bol i povređenost. Stojim iza toga da nije trebalo na onaj način da raskinem. Trebalo je da raskinem sa tobom, pa kroz druženje sa Majom da opet krenem u neki odnos. Niko meni nije kriv za ovo što mi se dešava, sve su to moji izbori... Ali Dalila nije osoba iza mene. Isto tako, poznavajući Maju, samo malo da sam promislio, mogao sam da shvatim šta me čeka. Trebalo je puno mudrije, pametnije, ali ponelo me je to... - istakao je Filip.

- Ja sam svima rekao da sam se danas pomirio sa Majom, samo da je smirim. Volim je, ali trenutno sam se pomirio da je smirim. Izgleda da te je jako instangiralo to što sam se pomirio sa Majom, zašto si se dotakla toga? - pitao je Car.

- Evo jesam se istangirala, tange su mi se uvukle u d*pe - odbrusila je Dalila.

foto: Printscreen

- Bolje tange, nego nešto drugo. Što se tiče pomirenja sa Majom, bolesno je, ali bolje da se pomirim danas, nego da večeras ostanem bez oka. Ali Dalila nema legitimitet da priča o tome šta je bolesno. Ne znam što se Dalila potresla - rekao je Car.

- Nazivaj me imenima kojima si me nazivao, nemoj da "mediš" tu. I reci sve šta sam pričala to o Dejanu? - uzvratila je Dalila.

- Rekla si da si mu i mama, tata, brat, sestra, da je ovde zbog tebe, da ćeš mu uzeti sve, i kola i kuću i honorar, sve. Kad si lagala, tad ili sad? Šta hoćeš ti, da te vređam? - pitao je Car.

- Videćeš kad izađem. Da, hoću da me vređaš, bićeš noćas loš, meni nećeš biti meden, prićaj šta misliš - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- A to hoćeš, to te pali... Evo, o tebi, čim sam te ostavio, ja o tebi mislim da si kvarna, pokvarena, zla, bezobrazna, nisi za mene, ne znam ni šta sam video u tebi. Kada sam video kako možeš da se ponašaš prema nekome sa kim si pet godina živela, onda sam se zapitao šta će mene dočekati. Kada mi je pričao o Gastozu, Kariću, i ostalo, video sam da vrediš samo tih 26 dana koliko sam bio sa tobom - rekao je Car.

- Nemojte posle da me pitate zašto mrzim ovog čoveka i da namećete da sam zaljubljena u njega. E, ovo je taj čovek, a ne onaj sa početka nominacija - istakla je Dragojevićka.

- Ne znam šta sam ja tu loše rekao. Ona je rekla da ću napolju biti iskasapljen i tučen. Zbog čega, zbog toga što sam je ostavio? - pitao je Filip.

- Da, to će se desiti, jer si izgovorio sve reči koje si izgovorio - istakla je Dalila.

- Kako može neinteligentna žena da se zaljubi u drugog čoveka, pored svog muža, da ga prevari, pa da se mužu vrati? Oni su kao prst i nokat, nadam se da će izdržati ovih sedam meseci. Dejan i ja smo dovoljno ružnih reči izgovorili jedan drugome, dovoljno je rečeno, stvoreni su jedno za drugog, prelep su par. Poslaću Dejana, samo zato što sam sa njom imao ono što jesam - završio je Car, a Dejan sve vreme sedeo pognute glave.

Kurir.rs/K.Đ.

