DALILA PRIZNALA BIVŠEM MUŽU ŠTA SE DEŠAVALO U IZOLACIJI SA CAREM: Dragojević joj postavio samo jedno pitanje! (VIDEO)

Dejan Dragojević prišao je svojoj bivšoj ženi vidno raspoložen, dok ona nije hladno nije odbrusila i zamerila mu gde je bio u njenom odsustvu.

- Dobar dan - rekao je Dejan Dalili koja mu ni reč nije odgovorila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Popij ove vitamine - nastavio je.

- Ne otvaraj mi cigare više - rekla je Dalila.

- Samo jednu sam uzeo - rekao je Dejan.

- Nemoj više - odbrusila je.

foto: Printscreen/Zadruga

- A gde ti sediš? - pitala je Dragojevićka.

- Ma nemoj molim te, kod Matore sam bio - iznervirao se Dejan.

- Nemoj meni da se foliraš i da se smeješ ovde - nastavila je.

- Nemoj mi te fore - rekao je Dejan.

- Tako ću i ja isto da radim - navela je Dalila.

Dalila Dragojević se požalila Dejanu i ispričala mu šta se dogodilo prvo veče u izolaciji.

- Zamisli, kao da sam znala sinoć, videla sam da si mi namestio dušek, ja uzmem i prebacim onaj donji dušek na desnu stranu, i napravim sebi onako kao i uvek. Odem da se tuširam i vidim on uzeo dušek kod sebe, ja uzmem opet vratim kod sebe i legnem. Uzmem čepove i legnem, a on dolazi i budi me kao 'Dalila, Dalila, zašto si mi uzela dušek?' Ja mu kažem 'Šta hoćeš ti, kao prvo ti si meni uzeo, a ne ja tebi, a drugo, kako te nije sramota da mi uzmeš to jer sam ja žensko, a ti muško! Ja da spavam na jednom, a ti na dva' To je to, uglavnom, strašno. A tačno sam znala, da će da se napravi pametan... - govorila je Dalila.

- Pa je l' si spavala? - pitao je Dejan.

- Naravno da jesam - odgovorila je.

Kurir.rs/M.M.

