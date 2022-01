DEJAN PRETI DALILI IZLASKOM IZ ZADRUGE! Nova drama trese Belu kuću, Dragojevićka progovorila o EMOTIVNOJ UCENI, Car odmah SKOČIO!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Ivana Šopić pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Dejana Dragojevića.

- Zašto daješ stvari od Davida i majke Dalili, pa nju svi blate što ih nosi? - glasilo je pitanje.

- Što bi je iko pljuvao za stvari? Bilo mi je krvo što joj nije stiglo ništa i napravio sam joj paketić sa punim pravom. Sramota me je ovo i da komentarišem. Ako će jedan duks da bude povod za pljuvanje nje, ne znam šta da komentarišem. Cilj je bio da je oraspoložim, ja sam imao tu nameru - rekao je Dejan.

- Ja sam prvi put čula za to na "Zadrugoviziji", pitala me je gospođa Maja. To je duks koji sam dobila od Dejana za Novu godinu i čarape. Rekla sam mu da ne ide da ja nosim te stvari, glupo mi je da uzimam stvari koje sam mu donela - dodala je Dalila.

- Tebe je Jovana uveče pitala kako se osećaš u duksu i čarapa od svekrve, njemu sam to rekao, jer su njegove stvari. On je rekao da nije imao pojma i daga baš briga - ubacio se Đedović.

- Brlo rado ću da vratim duks i čarape, nije mi to potrebno - nastavila je Dragojevićka.

- Ja sam rekao da ne komentarišu ništa, a sad sam ja u neprijatnoj situaciji zbog duks i čarapa - dodao je Dejan.

- Nema to veze sa tobom, ovo su druge stvari u pitanju. Živela sam sa njim pet godina, kad niko od tih ljudi nije kupio duks i čarape. Ja neću da dozvolim da se pljuje po meni zbog osobe koja je kupila i naređuje kome će da poklanja - besnela je Dalila.

Dalila Dragojević naredna je odgovarala na pitanje gledalaca da li oseća da je emotivno ucenjena od strane Dejana:

- Ja stvarno ne mogu da ga gledam u ovim situacijama, mislim da sam ja jača od Dejana, sada je u problemu da želi da ide kući, a ja to ne mogu sad da dozvolim. Kada bih se okrenula, mislim da bi eksplodirao i otišao. Trudim se da budem uz njega, ali ne mislim da sam emotivno ucenjena - rekla je Dalila.

- Sve ovo što je sad odgovorila, dala je definiciju emotivne ucene. Ona sad neće ništa ponoviti, samo da ne bi otišao kući - objasnio je Đedović.

- Pa, i ona je branila Dejanu da priča sa Martinom, isti su skroz! - umešao se Car.

- Nema, moje rešenje problema je da odem kući! - rekao je Dejan.

- Ja sam mu rekla da je sebičan što se tiče mene. Ne možete od njega očekivati da razmišlja na način na koji mi razmišljamo - dodala je Dalila.

