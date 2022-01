BILA JE BAHATA I DOZVOLILA SEBI ONO ŠTO NIJE SMELA! Mensur održao lekciju maloletnici pred svima, ona mu ODBRUSILA! (VIDEO)

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić ponovo su ušli u sukob.

Mensur je naglasio da se Milica ponaša bahato, iako više nisu u vezi.

- Meni ne, radim šta hoću, ja radim svakako šta hoću - rekla je Milica.

- Ma ne može to tako, ona je sedamnaestogodišnjakinja. Ne intresuje me da se mešam u to, imao bih svašta da kažem i niko ne može da me ubedi u suprotno. Meni je okej kad je ona fina i pažljiva - rekao je Ajdarpašić.

- Ja sam imala razumevanja za tvoje ponašanje, a ti mene za jedno izd***vanje... - pričala je Milica.

- Mi smo zbog toga i prekinuli odnos. Bila je bahata i koristila je neku moć maksimalno. Verujem ja da je ona normalna, ali je dva puta imala kiks i dozvolila je sebi stvari koje ne bi smela - rekao je Mensur.

- Ja poštujem muškaraca zato što ima muški princip. Njemu je stalo do toga da ti zbog sebe ne dozvoliš sebi neke stvari - pričala je Tanja.

- Tako je - složio se Ajdarpašić.

