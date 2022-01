ŠOK DETALJI TUČE MAJE I CARA IZ BEČA! Taki otkrio kako ga je ćerka zvala i PLAKALA, uništio BIVŠEG ZETA i Dalilu!

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, otkrio je šokantne detalje odnosa njegove ćerke sa Filipom Carem. Na početku, Taki je prokomentarisao Carevo ponašanje u ''Zadruzi'' nakon Majine diskvalifikacije i njegov odnos sa Anom Jovanović.

- Otkad je ušao Ša, Tara se povampirila. Jedno vreme je bila mirna, a sada je dala gas. Ana je devojka koja traži mesto pod suncem. Vidim ja šta Car hoće sa njom. Ona je devojka za žurku, za utorak veče u Zadruzi. Ona zna šta su preživele Dalila, Sanja i uleće u nešto tako. Caru se svaka sviđa, njemu bi se i krava svidela. On se i svoje senke plaši, a ne ponija. On je čovek cirkuzant običan, jedan klovn. Kako da imam lepo mišljenje o čoveku koji mi je diskvalifikovao dete iz Zadruge i zadužio me sa 50.000 evra - rekao je Taki u emisiji "Pitam za druga" i dodao:

- Dejan je pre neko veče rekao da su Car i Dalila zaslužni za njenu diskvalifikaciju, jer je Maja primetila kako su se gledali njih dvoje. Maja je sve videla. Kovali su plan za Maju, ona im je tu smetala. On je prizivao da uđe u Zadrugu, pa eto šta je uradio. On nikog ne voli, samo sebe. On ne sme da se vrati u Hrvatsku, koliko znam on je pretukao neku bivšu deovjku i sada ne sme da se vrati u Zagreb - kaže Majin otac i dodaje:

- Meni je zazvonio telefon u 4 ujutru i kaže mi da je Car udario, odmah sam tražio da priča sa mnom i da mi se javi na telefon. Izvinjavao se preko telefona meni tada. Priznao mi je tada da je udario Maju. Tu su bile neke devojke, Maja je bila tu, odvezli je da spava, a oni su u susednu sobu doveli neke četiri devojke i onda je ona tu uletela. Pogrešila je što se pomirila sa Carem u Zadruzi, ona je njega zavolela.

