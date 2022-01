IMA DA MU PRESEDNE KAD TARA SAZNA ZA OVO! Ša prvi put otkrio koja zadrugarka mu je ZAPALA ZA OKO, neočekivano! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je razgovarao sa Drvetom Mudrosti u Rajskom vrtu o Tari Simov, ali i o bivšem bračnom paru Dragojeivć.

- Od sinoć je primirje, pa ćemo videti koliko će trajati. Vidim šta ona radi, pravi da sam ljubomoran, ali nisam, mene to ne dotiče. Sinoć kao sedne kod Anđela, pa me gleda u ogledalo kako ću da reagujem. Ja priznajem da imam emocije, ali nisu to toliko jake kao pre, nema onoga da je grlim, ljubim, mazim, sad sam bled, bledi sve to. Ona ne želi da promeni neke stvari, ali eto - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Nijedna devojka mi ovde nije zanimljiva, doduše je Ana slatka, ali tu nema ništa, ja je samo peckam, ali nadam se da će neka devojka ući koja bi me radila. Tara priča da me ne voli, ali mislim da bi bio haos kada bih se ja našao sa nekom, jer ono što je jednom bilo Tarino uvek je njeno. Ona namerno pecka Anđela da bi dokazala svoju teoriju, ali ne polazi joj to za rukom, ja nisam toliko zaluđen za njom. Nadam se da neće biti udaranja i vređanja, a hvala Bogu ova sezona mi nije stresna, meni je lagano sve, trenutno sam lagan - rekao je Ša.

foto: Printscreen

- Šta se dešava sa Dalilom, ona sada hoće da bude sa Dejanom, a do pre dva dana joj je Car bio centra sveta - upitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Ja mislim da je Car bio njen inat, a Dejan bi se pomirio sa njom, ali ukućani ne daju. Kod nje se vidi da se kaje, da je sve stiže, nije joj dobro kada vidi Dejana sa drugim devojkama, krivo joj je ali biće joj sve teže i teže. Ja moram da kažem da ja ne bih slušao nikoga, ako želi nek se bori za njega. Odnos njen sa njegovom pordicom ne mogu da komentarišem, ali ja njeno ponašanje vidim kao kajanje - rekoa je Ša, a onda otkrio da li će se on pomiriti sa Tarom.

- Nikad ne reci ne, ali ako za sada je jedno veliko ne - završio je Ša.

Kurir.rs/I.B.

