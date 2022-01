JA NENADU NISAM PRETNJA! Nakon što se Ša uselio u Belu kuću, oglasio se Čorba i prokomentarisao njegove BRUTALNE svađe sa Tarom!

Milan Janković Čorba ušao je kao "paketić" za Novu godinu, a nedavno je i napustio Zadrugu. Tara Simov se slomila nakon njegovog izlaska, jer je sa njim najviše provodila vremena i nekako joj je prirastao još više za srce. Nenad Aleksić Ša uselio se prošle subote u Belu kuću i svojim ulaskom poremetio je Tarin emotivni status.

Ovom prilikom, za Pink.rs, oglasio se Čorba. On se osvrnuo na reperov ulazak, njegove sukobe sa Tarom, pa je otkrio šta misli o mogućem pomirenju Simove i Aleksića. Kada je reč o njegovom ulasku, Čorba je imao da kaže:

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

- Što se tiče njegovog ulaska, mislim da je lepo što je ušao da već jednom reši sa Tarom koje će granule da jede April...Šalim se - rekao je Čorba.

Što se tiče njihovih burnih svađa od samog Nenadovog ulaska, Čorba je imao da doda:

- Pa vidim da me Ša stalno pominje, a ne znam zašto. Verovatno zato što me Tara voli, ali ja mu nisam pretnja, jer ja Taru gledam kao malu izgubljenu devojčicu, a on treba da je isto tako gleda.

- Kada je reč o mogućem pomirenju Tare i Ša, s obzirom da su se i poljubili, ali reper negira vezu, Čorba je imao da doda:

- Voli on Taru i zato je ušao i pomiriće se sa njom ako bude bio dobar. Želim im sve najbolje i da napokon uspe njihova ljubav - zaključio je Čorba.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:03 GLEDAO SAM KRISTIJANA KAO OCA: Čorba progovorio o odnosu sa Golubovićem