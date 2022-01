MAKSIMALNO ĆU SE POSVETITI DALILI: Car priznao zbog čega posle poljupca neće u VEZU, a Dejan otkrio kako se OSEĆA zbog svega VIDEO

Dalila Dragojević i Filip Car neće da ozvaniče vezu uprkos poljupcima koji su pali između njih.

Gledaoce je zanimalo zbog čega je tako kada se vidi da se vole.

- Videćemo, mislim da sam rekao sinoć sve i da će tako da bude. Fali meni neki zagljaj i sve, ali ne treba da budemo 24 sata zajedno, ali da ću se probati posvetiti maksimalno, hoću - rekao je Car.

- Nemam problema. Ja za dve godine ovde, tek sad nemam problem. Jedino što osećam je da sam od nje napravio najgoru. Nemam problem ni sa njom, nego je to što osećam da sam kriv ja sam sa sobom prema njoj - rekao je Car.

- Tandem za izbegavati...Ja bih se složila sa time što je rekao. Pametno je da ne skačem iz odnosa u odnos. Koliko god želeo da mi pomogne, znam da su se i njemu mnoge stavri izdešavale i da nije ni on svoj na svome, samo je on muškarac i sve to podnosi. Koliko god da prikriva, ja osetim da ima stvari koje nisu raščišćene. Trenutno je skroz nemoguće uploviti sada u vezu i on stoji pri tom stavu. Ja Filipa nisam upoznala kada sam stupila u odnos sa njim, gledam ga drugačije - rekla je Dalila.

- Iskreno, ovo je najrealnija slika svega što se dešava. Ovo je nešto što smo pričali, mesecima. Naje**li smo u tom nekom sukobu mišljenja, ali kako smo osećali tu neku energiju, bilo je samo glupo prema Dejanu. Uvek ću osuditi to što se izdešavalo sa Dejanom i njom. Počela je i ona da shvata neke stavri i da bude iskrena. Evo, niko ne komentariše negativno ovde ovo. Taj poljubac moža da bude opasan po njih, jer ako ne ozvaniče sve, biće haos - rekao je Karić.

- Rizikovao si skoro sve za pomirenje i novu šansu za brak. Zar ne misliš da duguješ sebi da rizikuješ za novi odnos? Rekao si jednoj zadrugarki da ti je lek. Što se povlačiš? - glasilo je pitanje gledalaca za Dejana.

- Veza u rijalitiju je problem u svakom smislu te reči, a meni to ne treba. Ne treba mi svađa, da li sam gledao gore, dole, da ja nekoga ograničavam. Najbolje je da budem slobodan. A da li mi je neko lek, to je samo prisustvo te osobe. I napolju kad bude trebalo da se ženim, dobro ću da se preispitam. Imao sam životnu lekciju, ni fakultet me ne bi ovome naučio. Tek sada krećem da kalkulišem - rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.