URADILA UŽIVO TEST ZA TRUDNOĆU: Otkriveno da li Viktorija čeka Markovo dete, usledio ŠOK za sve (VIDEO)

Viktorija Mitrović uradi je test za trudnoću i sazna da li je trudna.

- Nije situacija, ali slagao bih kad bih rekao da mi ne bi bilo drago da se desi. Znam da zvuči kontradiktorno, ali bilo bi mi drago. Ajde da uradimo test, pa da vidimo - rekao je Marko.

- Viktorija, šta osećaš trenutno? - pitao je voidtelj.

- Kad sam bila trudna sa prvim detetom jedino što nisam dobila. Ovde ne mogu da procenim, nisam imala ceo januar. Možda je do svega što mi kasni, ali to me muči. Ja ne bežim od toga. To što ja ne vodim računa to je nešto drugo. To je lep osećaj, ja imam dete. Mislim da uz situaciju i moje godine nije pogodno vreme za sve to - odgovorila je ona.

- Koliko je bilo teško dok te je nazivao pogrdnim imenima i omolažaao te kao ženu? - upitao je Milan Milošević. - U meni je budio bes. Ja kad uđem u crno imam manu, ali ovde ne mogu da se kontrolišem. Povredilo me je dosta, nije dobar on za mene, a ni ja za njega. Ima on svoje mane i vreline, spojivo i nespojivo, kao kad jedeš grisine i krem - odgovorila je ona.

- Da li si se pokajao zbog izgovorenih reči? - dodao je voditelj. - Da. Ona je u mnogo sličajeva bila dobra prema meni i zaslužuje moje poštovanje. Bio sam grub i vređao, ali znala je poentu mojih razgovora. Nije zaslužila i boli me, pa mi bude drago kad uspemo da se pomirimo i oprostimo reči, koliko god da su teške. Ja ih zaboravim. Kod osone sa kojom imam uspone i padove, sve zaboravim - pričao je Marko.

- Da li ćeš zadržati trudnoću? - pitao je voditelj Milan Milošević. - Koliko god da se desilo brzo i da nije potrebno ni meni, ni njemu, svakako bih zadržala - odgovorila je ona.

Viki je otišla u toalet i uradila test, pa donela da pokaže rezultate.

- Nisam trudna - rekla je ona.

- Kako mu je lakše odmah. U ovoj situaciji je bolje za oboje da nemamo dete. Malo više mi je drago da je negativan - govorila je ona.

- Ona i ja smo se navukli jedno na drugo, kao droga. Ima puno toga gde smo štetili jedno drugom... Svi smo se kleli da neće ovako, mislio sam nikad više i da ću promeniti neke stvari. Pomirili smo se, bio sam malo mekaniji, a za sad je sve dobro. Rekli smo da nećemo dopustiti da nam se drugi mešaju u odnos - pričao je Marko.

