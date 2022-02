DEJANOVA MAJKA ODAHNULA NAKON POLJUPCA SA ALEKS! Biljana se oglasila, evo šta je imala da PORUČI! (FOTO)

Dejan Dragojević rešio je da promeni tok rijalitija, te je nakon žurke usledio poljubac sa Aleksandrom Nikolić.

Njegov potez iznenadio je sve zadrugare, a njegovi članovi porodice ne kriju koliko su srećni što je konačno "ponovo onaj stari".

Nakon što se tim povodom javio njegov brat David, sada se oglasila i njegova majka Biljana. Naime, ona je na Instagramu podelila kolaž Dejanovih fotografija

"Dejan pre... Evo ponovo ga gledamo ovakvog", napisala je ona uz objavu.

Inače, Aleksandra ne krije koliko joj se dopada Dejan, dok je on i dalje suzdržan kada su emocije prema njoj u pitanju.

"Jao, pa svašta se dešavalo na žurki. Dejan i ja smo se poljubili. On se meni dopada, jako je zanimljiv, lep je, duhovt, ali ne bih još da ulazim u vezu, jer smatram da on nije čist sa emocijama. On i ja se družimo. Znam ja da on ne želi da uđe u vezu u rijaltiju, ali možda ću morati da ga pritisnem. Mi smo samo prijatelji. Naše druženje je prelepo, on je prezanimljiv dečko, predobar, pažljiv, nemam ružnu reč o njemu. Družićemo se mi", rekla je Nikolićeva.

