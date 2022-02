DEJAN SE IGRA SA VIŠE DEVOJAKA U KUĆI! Dragojević zavadio najbolje prijateljice, Marijana OTVORILA USTA pa ih SASEKLA U KORENU!

U toku porodičnog sastanka Marijana Zonjić javila se za reč kako bi komentarisala odnos Deajan Dragojevića i Aleksandra Nikolić.

- Mića je u pravu, postoji problem između Aleks i mene, neka netrpeljivost, ona me je i sinoć provocirala, govorila je kako je bitna, mislila sam da je meni. U tom trenutku sam smatrala da sve može direktno da mi kaže, pa sam rekla "Da se nije ovo možda vratila Maja Marinković?" Ja smatram da Dejan na vrlo sličan način igra sa više devojaka u kući, ali se samo meni zamera - govorila je Marijana.

foto: Printscreen

- Marijana, ja imam prava da radim šta hoću, ali ja tebe gotivim. ti si meni super - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

- Nisam planirao da se ubacujem u neke teme, više bih se vodio ličnim problemima.Čudno mi je gde se nalazim, još nisam pronašao sebe. Povukao sam se u sebe, jer ne mogu da se pronađem, iako pokušavam. Čuo sam da me ismevaju, mislim da to nije nešto što treba da se komentariše. Ako vidite da se neko nalazi u lošoj fazi, mislim da treba da pomognete, a ne da odmognete. Rekao je Mensur da će tek pokazati koliko je spreman da se takmiči, ja ću samo to da kažem. Tek ću se od sada truditi da budem aktivan - komentarisao je Mihić.

Tanja Jovićević i Sale Luks takođe su dobili priliku da prokomentarišu međuljudske odnose, a Tanja se najviše osvrnula na ponašanje Stefana Krstovića Krleta i njegov najsvežiji sukob sa Lepim Mićom:

- To me je lično dodirnulo, samo zato što je on bio u pitanju. Ta Igra istine je takođe deo programa - rekla je Tanja.

- Ja mislim da su tebe pogodile cigarete - uzvratio je Krle.

Kurir.rs/I.B.

